Αγία Παρασκευή: Εκτέλεσαν άνδρα στη μέση του δρόμου – Βρέθηκαν πέντε κάλυκες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από τη δολοφονία ενός άνδρα στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το θύμα ηλικίας περίπου 40 ετών εντοπίστηκε στις 4:15 το απόγευμα επί της οδού Ειρήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έχει δεχθεί πυροβολισμούς κυρίως στο λαιμό και στον θώρακα, με τον δράστη ο οποίος φορούσε σκούρα ρούχα, χειρουργική μάσκα να έχει διαφύγει πεζός από το σημείο και να αναζητείται.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν εντοπιστεί πέντε κάλυκες.

Τα στοιχεία της δολοφονίας παραπέμπουν σε μαφιόζικη εκτέλεση. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

