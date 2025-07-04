Την ενοχή του 63χρονου Χανιώτη καθηγητή για ασέλγεια σε ανήλικες μαθήτριές του πρότεινε η Εισαγγελέας

Την ενοχή του 63χρονου καθηγητή και ιδιοκτήτη φροντιστηρίου που κατηγορείται για ασέλγεια σε έξι μαθήτριές του, όταν αυτές ήταν ανήλικες, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας στο μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του η πρόταση της Εισαγγελέως ήταν «καταπέλτης» για τον 63χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος το 2020 πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 36 χρόνια κάθειρξης -20 κατά συγχώνευση- αλλά δύο χρόνια μετά αποφυλακίστηκε μέχρι το Εφετείο, επικαλούμενος σοβαρούς λόγους υγείας.

Η δίκη τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και στο Εφετείο διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ευαίσθητης ηλικίας των θυμάτων κατά την τέλεση των πράξεων ενώ η απόφαση αναμένεται σήμερα το απόγευμα.

Η πρόταση

Στην πρότασή της η Εισαγγελέας της Έδρας πρότεινε την ενοχή του καθηγητή για το σύνολο της κατηγορίας, για όλες τις πράξεις και για τις 6 μαθήτριες – παθούσες, όπως και πρωτόδικα. Στις τέσσερις περιπτώσεις οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος και στις δύο σε βαθμό πλημμελήματος.

Σε μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη πρόταση, αναφέρθηκε στις λεπτομέρεις του τρόπου με τον οποίο ο 63χρονος προσέγγιζε τα κορίτσια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κατηγορούμενος καλλιεργούσε σταδιακά σχέση εμπιστοσύνης με τις μαθήτριες, εντοπίζοντας τις αδυναμίες τους και κατάφερνε με τον τρόπο αυτό να τους δημιουργεί συναισθηματική εξάρτηση».

«Ο κατηγορούμενος, κατάφερνε να εισχωρεί στο μυαλό τους και να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους» ενώ σχετικά με τα μηνύματα που προσκομίστηκαν, διαπίστωσε ότι «επικoινωνούσε μαζί τους συνέχεια για άσχετους λόγους με την εκπαίδευση τους».

Η απολογία του

Στο μεταξύ, την Τετάρτη στην απολογία του, ο καθηγητής εμφανίστηκε αμετανόητος, επιρρίπτοντας ευθύνες στις κοπέλες για το γεγονός ότι έχει βρεθεί κατηγορούμενος ενώ αμφισβήτησε και τη γνησιότητα των μηνυμάτων, λέγοντας πως οι παθούσες έχουν παραποιήσει ημερομηνίες.

Προκάλεσε τις οικογένειες η παιδοψυχολόγος

Μία μέρα πριν, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης μία παιδοψυχολόγος από την Αθήνα, η οποία μάλιστα προσκόμισε στο δικαστήριο πραγματογνωμοσύνες για τα κορίτσια, παρότι ομολόγησε πως δεν τα έχει συναντήσει ποτέ!

Σε ερωτήσεις της Έδρας, τόνισε πως αντλεί τις πληροφορίες της μέσα από τα στοιχεία της δικογραφίας ενώ στα συμπεράσματά της κατέληγε στην αθωότητα του καθηγητή.

Πηγή: zarpanews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη η γυναίκα δεν τα κατάφερε

Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία