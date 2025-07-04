radio icon100.6 FM KnossosFM
Ηράκλειο: Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη η γυναίκα δεν τα κατάφερε
clock 10:42 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (3/7) στην Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, καθώς μια 57χρονη γυναίκα από τη Γαλλία, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία των Γουβών.

Στην 57χρονη τουρίστρια παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Αυτός είναι ο 63χρονος διευθυντής γυμνασίου που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Ηράκλειο: Ανήλικος ο οδηγός που εμβόλισε τον διανομέα στο κέντρο!

Κρήτη: Τον ακολούθησε μέχρι το γυμναστήριο και τον θώπευσε - Τρόμος για ανήλικο

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

