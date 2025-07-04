Οικιακή βοηθός «σήκωσε» 30.200 ευρώ από ηλικιωμένη που φρόντιζε

Μία 59χρονη Ελληνίδα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε ηλικιωμένη συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Άρτας και κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία 81χρονης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, την προηγούμενη ημέρα (2-7-2025) είχε πραγματοποιηθεί εν αγνοία της ανάληψη από τον τραπεζικό της λογαριασμό χρηματικού ποσού 900 ευρώ.

Έκανε αναλήψεις με την κάρτα της

Από την έρευνα που επακολούθησε προέκυψε ότι η ημεδαπή, την οποία είχε προσλάβει η ηλικιωμένη για να τη φροντίζει και της είχε αποκαλύψει σε ανύποπτο χρόνο τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας της, αφού αφαίρεσε την κάρτα, προέβη κατά το τελευταίο 6μηνο στην ανάληψη από ΑΤΜ συνολικού χρηματικού ποσού 30.200 ευρώ.

Στην κατοχή της συλληφθείσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 290 ευρώ από την τελευταία της ανάληψη, τα οποία αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

