Βραχυχρόνια μίσθωση: Καλπάζουν τα καταλύματα τύπου Airbnb και στην Κρήτη

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι επισκέπτες στην ΕΕ πραγματοποίησαν 129,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, τα οποία είχαν κρατήσει μέσω των Airbnb, Booking ή Expedia, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Αυτό σηματοδοτεί το πρώτο έτος μονοψήφιας ετήσιας αύξησης για το πρώτο τρίμηνο από την πανδημία.

Η χώρα μας όμως «έτρεξε» με διψήφιο ποσοστό αύξησης (15,2%) τριπλάσιο του του ευρωπαϊκού μέσου όρου (4,8%).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχουν στη Eurostat οι μεγαλύτεροι παίκτες της συγκεκριμένης αγοράς, Airbnb, Booking, Expedia Group και TripAdvisor, το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφηκαν στη χώρα 2.816.901 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι διανυκτερεύσεις στις 13 ελληνικές περιφέρειες

Στην Ελλάδα οι περισσότερες διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν στην Αττική και ακολουθεί η Κρήτη και η Κεντρική Μακεδονία, Την πεντάδα συμπληρώνουν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

Ο αριθμός αυτός κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με τη Γαλλία να τερματίζει πρώτη με πάνω από 32,5 εκατ. διανυκτερεύσεις. Ακολουθούν η Ισπανία με 29,7 εκατ. διανυκτερεύσεις, η Ιταλία με 15,5 εκατ. η Γερμανία με 9,3 εκατ. και η Πορτογαλία με 6,2 εκατ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 33,5% σε ετήσια βάση να παρατηρείται στη Μάλτα. Αντίστοιχα, στο συν 23,6% κινήθηκε η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Φινλανδία, με τη Βουλγαρία να ακολουθεί με άνοδο σε ποσοστό 22,3%.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν θετικό πρόσημο, πλην των Βελγίου (-2,2%), Δανίας (-3,7%), Κροατίας (-5,8%), Ολλανδίας (-8%) και Σλοβενίας (-4,9%). Οριακή μείωση, παρά τον μεγάλο αριθμό διανυκτερεύσεων, κατέγραψε το α’ τρίμηνο η Πορτογαλία στο μείον 0,2% σε ετήσια βάση.

Οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης διαμονής αυξήθηκαν κατά 16,3 % τον Ιανουάριο του 2025 και κατά 11,6 % τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2024.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία δείχνουν μείωση κατά 8,6 % τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024, κυρίως λόγω των διακοπών του Πάσχα, οι οποίες έπεσαν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Τα ισχυρά αποτελέσματα των δύο πρώτων μηνών συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της εποχικής μείωσης που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο.

Ο κορυφαίος προορισμός του φθινοπώρου

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές για διαμονή βραχυπρόθεσμης μίσθωσης που κρατήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών το τελευταίο τρίμηνο του 2024 ήταν η Ανδαλουσία (8,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) και οι Κανάριες Νήσοι (7,6 εκατομμύρια) στην Ισπανία και η Ιλ-ντε-Φρανς στη Γαλλία (7,2 εκατομμύρια).

Κατά το ίδιο τρίμηνο, μεταξύ των 20 κορυφαίων περιοχών, 5 βρίσκονταν στην Ισπανία και άλλες 5 στην Ιταλία, 4 στη Γαλλία, 2 στην Πορτογαλία και 1 περιοχή στην Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Αυστρία.

Πηγή: ΟΤ

