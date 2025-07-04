Κρήτη - Καλοκαίρι 2025: Σημαντική μείωση στα τροχαία – Τι λέει ο Γιάννης Λιονάκης

Μια εντυπωσιακή ανατροπή στο μέτωπο των τροχαίων δυστυχημάτων φαίνεται να πραγματοποιείται. Μετά από χρόνια σταθερής αρνητικής πρωτιάς στα στατιστικά των νεκρών στην άσφαλτο, το καλοκαίρι του 2025 βρίσκει το νησί με την χαμηλότερη καταγραφή θανατηφόρων ατυχημάτων εδώ και δεκαετίες. Οι αριθμοί μιλάνε απο μόνοι τους:

το 2024 η Κρήτη μετρούσε 64 νεκρούς, 65% περισσότερους από το 2023. Ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εικόνα άλλαξε με μείωση σχεδόν 60%.

Στον ΒΟΑΚ ειδικά, εκεί που πέρυσι θρηνούσαμε 8 ζωές σε αντίστοιχη χρονική περίοδο, φέτος έχουμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα .Αν εξαιρέσουμε τη χρονιά της πανδημίας που, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γιάννης Λιονάκης, «παρά το lockdown, πάλι είχαμε νεκρούς, ενώ ουσιαστικά δεν κυκλοφορούσαμε» φαίνεται ότι διανύουμε το καλύτερο εξάμηνο εδώ και 31 χρόνια.

Πρόκειται για μια εικόνα που ο ίδιος ο κύριος Λιονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ) και γνωστός για τον άοκνο αγώνα του υπέρ της οδικής ασφάλειας, χαρακτηρίζει «την καλύτερη που έχει δει από το 1994». Αναφέρει πώς προέκυψε αυτή η βελτίωση, πόσο μπορεί να κρατήσει και ποια είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος που λείπει ακόμη ουτως ώστε αυτή η νέα ευχάριστη συνθήκη να μην έχει συγκυριακό αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα και να μιλάμε και τα επόμενα χρόνια για μιας παγιωμένη κατάσταση.

Ο κ. Λιονάκης εξηγεί , το καθοριστικό σημείο καμπής ήταν το τραγικό δυστύχημα στα Χανιά όπου ο 22χρονος Παναγιώτης Καρατζής έχασε την ζωή του. Το τροχαίο αυτό φαίνεται να μην ήταν μεμονωμένη τραγωδία αλλά αποτέλεσμα όλων των κακοδαιμονιών που χαρακτήριζαν την προηγούμενη κατάσταση στο νησί και άλλαξε εντελώς η προσέγγιση στην οδική ασφάλεια.

Όπως τόνισε ο κ.Λιονάκης « μετά από αυτό, άλλαξε ριζικά η αντιμετώπιση της τροχαίας αλλά και άλλων θεσμών και εγκαινίασε την περίοδο που οι έλεγχοι έγιναν συστηματικοί, τα μέσα αυστηρά και η νοοτροπία εν μέρει διαφορετική. Σήμερα η Κρήτη έχει μια τελείως διαφορετική θεσμική και διοικητική διαχείριση στα θέματα οδικής ασφάλειας».

Η διαφορά φαίνεται στα πάντα:

Εντατικότεροι έλεγχοι, σε σημεία που παλιά δεν πλησίαζε περιπολικό.

Αυστηρότερο καθεστώς επιστροφής αδειών για όσους πιάνονται να οδηγούν επικίνδυνα- πλέον δεν επιστρέφονται όπως άλλοτε, «στο περίπου».

Νέα, πιο σκληρά πρόστιμα και ποινές, με διαφορετικό νομικό πλαίσιο.

Και ένα ακομα αποτελεσματικό εργαλείο: αστυνόμευση με συμβατικά αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ, ώστε κανείς να μην ξέρει πότε παρακολουθείται.

«Ελέγχονται πράγματα που παλιά δεν ελέγχονταν καν», λέει ο κ. Λιονάκης, υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο αυστηροί είναι οι νόμοι, αλλά στο οτι εφαρμόζονται στην πράξη. Κι όμως, όσο θετικά κι αν ακούγονται όλα αυτά, δεν τον αφήνουν απολύτως ήσυχο. Ερωτηθείς αν αυτή η αλλαγή τον κάνει αισιόδοξο για το μέλλον ή αν φοβάται ότι πρόκειται για μια συγκυρία, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη: «Οι θεσμικές αλλαγές με ικανοποιούν πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει υποχρεωθεί να συμμορφωθεί, φοβάται τις κυρώσεις. Αλλά θα προτιμούσα να το κάνει από παιδεία και όχι από φόβο. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι η καλή εικόνα μπορεί να είναι και συγκυριακή.»

Συνέχισε αναφέροντας τι λείπει ακόμη. Αν υπάρχει κάτι που περιμένει από την πολιτεία, πέρα από όσα ήδη τον έχουν ικανοποιήσει. Η απάντηση είναι αφοπλιστική: «Το σημαντικότερο που δεν έχει γίνει είναι η θεσμοθέτηση της κυκλοφοριακής παιδείας. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά από το σχολείο, πολύ πριν φτάσουν στα 17 να βγάλουν δίπλωμα. Να έχουμε οδική συνείδηση πριν αποκτήσουμε άδεια οδήγησης. Μόνο τότε θα αλλάξει πραγματικά ο τρόπος που βλέπουμε τον δρόμο.» Το καλοκαίρι του 2025 ίσως αποδειχθεί ιστορικό για την Κρήτη. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι οι θάνατοι στην άσφαλτο περιορίστηκαν όσο ποτέ. Αλλά αυτό συνέβη κατα την άποψη του,γιατί φοβηθήκαμε τις ποινές, όχι γιατί αγαπήσαμε τον κανόνα. Επιμένει καταλήγωντας οτι όσο η αλλαγή στη συμπεριφορά μας παραμένει επιφανειακή, η επιστροφή στα παλιά μπορεί δεν αποκλείεται μόλις ο φόβος ξεθωριάσει.

