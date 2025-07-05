Λωρίδα της Γάζας: «Ναι» από τη Χαμάς σε πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με το Reuters η Χαμάς παρέδωσε την απάντηση εκ μέρους των αντιστασιακών ομάδων της Γάζας στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η απάντηση στους διαμεσολαβητές, είναι «θετική και θα βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας» δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών.

Η συζήτηση των ηγετών της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων

Οι ηγέτες της Χαμάς επρόκειτο να συζητήσουν το βράδυ της Παρασκευής αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «τελική πρόταση» για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα, δήλωσαν δύο πηγές από την οργάνωση Πολλά θα εξαρτηθούν από τις διευκρινίσεις και τις εγγυήσεις που θα ληφθούν από τους διαμεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε μια πηγή της Χαμάς.

Μια δεύτερη πηγή, που γνωρίζει τις θέσεις της Χαμάς, δήλωσε ότι η ομάδα θέλει εγγυήσεις ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας και ότι η εκεχειρία θα παραταθεί αν χρειαστεί μέχρι να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία.

Η πηγή αυτή είπε ότι η Χαμάς θέλει τα Ηνωμένα Έθνη να εμπλακούν και πάλι στην παροχή βοήθειας, η βοήθεια να διασφαλίζει την ικανοποίηση των ανθρωπιστικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των αρτοποιείων, και το Ισραήλ να μην την περιορίσει ή να μην τη χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

To παρασκήνιο των συζητήσεων Τραμπ με Νετανιάχου

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ συμφώνησε «στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση» μιας εκεχειρίας 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβληθούν προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος του συμμάχου των ΗΠΑ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση του Τραμπ και στις δημόσιες δηλώσεις τους, οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να εξοριστεί, μια θέση που η μαχητική οργάνωση, η οποία πιστεύεται ότι κρατά 20 ζωντανούς ομήρους, έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να συζητήσει.