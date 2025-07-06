Πειραιάς: «Τι να σου πω μαμά, ότι με βίασαν;» – Συγκλονίζει η 14χρονη

Το ανήλικο κορίτσι περιέγραψε όσα βίωσε στην κατάθεση της στο σπίτι του παιδιού και ζήτησε την τιμωρία των δραστών για όσα καταγγέλλει ότι βίωσε. Αρχικά συναντήθηκε με έναν εκ των κατηγορουμένων και πήγε στο σπίτι του. Εκεί όμως, στο διαμέρισμα-κολαστήριο, όπως περιγράφει, βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη.

«…Ήρθανε όλοι σε μένα και με πιάνανε σιγά σιγά, με πήραν αγκαλιές και με πιάνανε…Και καλά με παίρναν αγκαλιά για να ζεσταθούμε αλλά τα χέρια τους πιάνανε το σώμα μου…Μετά άρχισε να με κρατάει ο Λ… και ο Ε… με κράταγε, ο Δ…ήταν πιο μαζεμένος στην αρχή…».

Το κορίτσι καταγγέλλει ότι την βίασαν οι τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων.

«Μου ανέφερε η κόρη μου ότι έκανε μπάνιο διότι είχε αίματα και πόνους… Η κόρη μου έφυγε από το σπίτι τους και σε ερώτηση γιατί δεν ήρθες κατευθείαν σπίτι μας, μου απάντησε τρομοκρατημένη επί λέξει ‘τι να σου πω μαμά, ότι με βίασαν;’», λέει η μητέρα της.

Η 14χρονη προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα που της προκάλεσαν οι βιαστές

«Η 14χρονη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα της τα οποία είναι και ψυχικά και σωματικά, ειδικά τα ψυχικά θέλουν και χρόνο και υπομονή. Οι γονείς της είναι από πάνω της, προσπαθώντας να προσφέρουν ό,τι μπορούνε για να ξεπεράσει το παιδί αυτό που βίωσε, το οποίο δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε κάτι το οποίο το συναντάμε κάθε μέρα», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας.

«Όταν η κόρη μου προσπάθησε να αντισταθεί ένα από τα άτομα με όνομα Λ… την κρατούσε σφιχτά από τα χέρια για να μην κουνιέται», προσθέτει η μητέρα της. Την 14χρονη εντόπισε μία πολίτης που επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Παρά τις προσπάθειες, η 14χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά να μιλήσει με την Ψυχολόγο του Οργανισμού. Ωστόσο ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ανηλίκων από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όπου δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τονίστηκε η σοβαρότητα της κατάστασης».

Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να αρνηθούν την κατηγορία του βιασμού που τους αποδίδεται.