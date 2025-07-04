Πειραιάς: Τέταρτη σύλληψη για τον ομαδικό βιασμό της 14χρονης

Και σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για τον αποτρόπαιο ομαδικό βιασμό 14χρονης σε περιοχή του Πειραιά. Η ανήλικη φέρεται έκλεισε ραντεβού μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω TikTok με έναn άνδρα, αλλά στο σπίτι, όπου την πήγε, βρέθηκε αντιμέτωπη με τρεις, που την βίασαν.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ένας 16χρονος, δυο αδέλφια, (18 και 17 ετών), καθώς και η 41χρονη μητέρα τους για παραμέληση ανηλίκου.

Το 14χρονο κορίτσι κατήγγειλε ότι έζησε τον απόλυτο τρόμο στα χέρια των τριών δραστών. Η ίδια πίστευε ότι θα συναντιόταν με έναν νέο που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ωστόσο εκείνος την πήγε σε ένα σε σπίτι με το αυτοκίνητό του, όπου ήταν ο αδελφός του και ακόμη ένα ακόμη άτομο. Οι τρεις άνδρες κακοποίησαν σεξουαλικά το κορίτσι και στην συνέχεια την εγκατέλειψαν αβοήθητη.

Η μητέρα και η αδελφή των δύο κατηγορούμενων μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε η μητέρα, «ήρθαν προχθές οι αστυνομικοί στο σπίτι και έψαχναν τα παιδιά. Τους είπα ότι δεν ήταν σπίτι εκείνη τη στιγμή και συγκεκριμένα ότι ο ένας είχε πάει για δουλειά και ο άλλος μάλλον για μπάνιο. Τα παιδιά μου δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λένε. Ήταν τα παιδιά μου σε αυτό το σπίτι, αλλά δεν είχαν σχέση με το περιστατικό. Ο ένας γιος μου κοιμόταν στον καναπέ, δεν ήξερε τίποτα. Πρώτη φορά την είδαν αυτή την κοπέλα. Έγινε ο βιασμός αλλά όχι από τα παιδιά μου».

Η αδελφή των κατηγορουμένων είπε από την πλευρά της ότι «μου έχουν πει ότι δεν το έχουν διαπράξει αυτοί. Παραδέχτηκαν ότι βρίσκονταν στο σπίτι αλλά δεν την πείραξαν. Μου είπαν πως ό, τι έγινε, έγινε με τη θέλησή της. Είναι 14 ετών πώς πήγε στο σπίτι;».

Δημογλίδου: Δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο πέρα από βιασμό ενός 14χρονου παιδιού

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας για το περιστατικό υποστήριξε ότι «όταν μιλάμε για ένα 14χρονο παιδί δεν μπορούμε να μιλάμε για συναίνεση, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για βιασμό, όποιες και αν ήταν οι συνθήκες. Έχουν συλληφθεί και οι άλλοι κατηγορούμενοι και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην αντιλήφθηκαν ότι αυτό το κορίτσι θα απευθυνθεί στην Αστυνομία μετά το περιστατικό;»

Τα μηνύματα της ανήλικης με έναν από τους δράστες – «Πες ότι θα πας στην κολλητή σου κι έλα σε μένα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη εμπιστευόταν το αγόρι που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Σε μηνύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το κορίτσι του ζητά να την στηρίξει καθώς σχεδίαζε να το σκάσει από το σπίτι της.

14χρονη: «Θα με ψάξουν και παίζει να με δείχνουν και οι ειδήσεις και τέτοια. Δεν θα μπορώ να βγω. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα, δεν έχω πού να πάω»

Από τα μηνύματα προκύπτει ότι ο νέος με τον οποίο συνομιλεί η 14χρονη δείχνει ενδιαφέρον να συναντηθεί άμεσα μαζί της, χωρίς να δίνει σημασία στο πρόβλημά της.

άνδρας: «Θες να έρθεις τώρα για λίγο και να το κάνουμε αυτό που θες αύριο;»

Μάλιστα υπόσχεται να την βοηθήσει.

14χρονη: «Θα σε άφηναν οι γονείς να με κρύβεις σπίτι σου ρε; Δεν σου λέω για μία μέρα, σου λέω για καιρό»

άνδρας: «Άντε πήγαινε. Πες ότι πας στην κολλητή σου κι έλα εδώ σε μένα»

14χρονη: «Ακόμη κι αν με ψάχνουν στις ειδήσεις και τέτοια;»

άνδρας: «Ναι ρε σου λέω άντε πήγαινε τώρα. Εκτός αν θες να το σκάσεις και να έρθω τώρα live εδώ σε μένα. Θα σε προσέχω εγώ»

Σε άλλο διάλογο το κορίτσι προσπαθούσε να εξηγήσει την κατάσταση.

14χρονη: Δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι οι γονείς μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό εάν το κάνω τώρα θα μου πάρουν και το κινητό και θα τις φάω και όλα και θα με τσακίσουν ψυχολογικά. Θέλω να έρθω να σου πω σήμερα, αλήθεια αλλά σου λέω θέλω να πάρω μαζί μου μερικά ρούχα και τέτοια. Αύριο θα βρεθούμε και θα είμαστε κυριολεκτικά στο ίδιο σπίτι για τόσο καιρό εκτός κι αν δεν θέλεις, θέλεις πες μου αλήθεια.

άνδρας: Πήγαινε πες τους θα πάω στην κολλητή μου για μία ώρα τελεία γιατί δεν είναι καλά και τέτοια τελεία και φύγε και θα έρθω εγώ να σε πάρω μετά. Θα σε πάω κάπου κοντά, θα συζητήσουμε και για τα δικά σου προβλήματα και αύριο θα κάνουμε αυτό που θες, έλα πήγαινε θα σε περιμένω.

Τελικά ο δράστης κατάφερε να πείσει το κορίτσι να φύγει κρυφά από το σπίτι του.

14χρονη: Θα έρθεις να με πάρεις; Εκεί στο περίπτερο κάτσε που είναι δίπλα από ένα σχολείο δημοτικό.

άνδρας : Θα έρθεις πλατεία εδώ.

14χρονή: Περίμενε μη μου στείλεις κάτι άλλο. Ξεκινάω να έρθω. Γιατί σβήνω την συνομιλία. Θα αφήσω το κινητό εδώ και να μη με βρουν.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με το Mega, o ιατροδικαστής που εξέτασε την 14χρονη εντόπισε τραυματικά ευρήματα στο σώμα της και εκχυμώσεις στο χέρι και στον αυχένα. Η εικόνα αυτή τεκμηριώνει την πράξη που κατήγγειλε η κοπέλα. Ο ιατροδικαστής πήρε δείγμα DNA για να φανούν ποιοι είναι οι δράστες.

