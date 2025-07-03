Σοκ με τον ομαδικό βιασμό 14χρονης από Ρομά: Το ραντεβού από το TikTok κατέληξε σε εφιάλτη

Σοκ προκαλεί υπόθεση ομαδικού βιασμού 14χρονης στον Πειραιά, η οποία βιάστηκε από τέσσερις άνδρες, σύμφωνα με καταγγελία της ίδιας.

Δύο από τους φερόμενους δράστες έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο.

Η γνωριμία μέσω TikTok και η παγίδα

Το χρονικό ξεκινά το βράδυ της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης, όταν η 14χρονη –σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές– συναντήθηκε με έναν 21χρονο, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω TikTok.

Ο άνδρας την οδήγησε σε οικία στην περιοχή του Πειραιά. Εκεί βρίσκονταν ακόμη τρία άτομα.

Όπως κατήγγειλε η ανήλικη, στο σπίτι αυτό υπέστη ομαδικό βιασμό από τους τέσσερις άνδρες, όλοι νεαρής ηλικίας.

Μετά το φρικτό περιστατικό, η κοπέλα κατάφερε να φύγει και άρχισε να περιπλανιέται στους δρόμους.

Η εξαφάνιση, η αγωνία των γονιών και η κινητοποίηση της ΔΙΑΣ

Το πρωί της Τετάρτης, οι γονείς της ανησύχησαν, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Δήλωσαν την εξαφάνισή της και ξεκίνησε κινητοποίηση των Αρχών.

Τελικά, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ την εντόπισαν να περιφέρεται μόνη της στον Πειραιά, σε κατάσταση σοκ. Τη μετέφεραν στο Α.Τ., όπου και αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Δύο συλλήψεις – Αναζητούνται οι υπόλοιποι

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ανέλαβε την υπόθεση. Ήδη έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ηλικίας 21 και 23 ετών, ενώ οι άλλοι δύο φερόμενοι ως δράστες αναζητούνται.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ομαδικό βιασμό ανήλικης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι Ρομά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ιατροδικαστική εξέταση και έρευνες στα ψηφιακά ίχνη

Η 14χρονη έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι Αρχές έχουν κατασχέσει το κινητό της τηλέφωνο, ώστε να εντοπίσουν τυχόν επιπλέον συνομιλίες, επαφές ή άλλες ενδείξεις.

Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος προσέγγισης του ανήλικου κοριτσιού από τον 21χρονο μέσω TikTok, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει παρόμοια δράση και σε βάρος άλλων θυμάτων.

