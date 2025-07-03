Φρίκη από τον ομαδικό βιασμό 14χρονης από τέσσερις άνδρες

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση του ομαδικού βιασμού ενός 14χρονου κοριτσιού, από τέσσερεις άνδρες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί δύο από τους φερόμενους δράστες ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα και για τους άλλους δύο.

Το κοριτσάκι βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ αναμένονται περισσότερους πληροφορίες για την υπόθεση.

Ωστόσο όλα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Τετάρτης η 14χρονη βγήκε από το σπίτι της και συναντήθηκε με έναν άνδρα με τον οποίο είχε επικοινωνήσει και ο οποίος φέρεται να την οδήγησε στο σπίτι του, όπου της επιτέθηκαν σεξουαλικά τόσο ο ίδιος όσο και τρεις ακόμη άνδρες.

