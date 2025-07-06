Πένθος για τον 21χρονο Θανάση που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Αγρινίου μετά τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Θανάση, ο οποίος απανθρακώθηκε έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος Θανάσης εργαζόταν ως ψυκτικός και ασχολούνταν και με την πυγμαχία.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι γονείς του, αμφότεροι νοσηλευτές, κλήθηκαν για την αναγνώριση του παιδιού τους στον χώρο εργασίας τους.

Στη γειτονιά του στον Άγιο Χριστόφορο, επικρατεί θλίψη, όλα τα παιδιά δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη πως δεν θα τον ξαναδούν καθώς εκεί στα γηπεδάκια έπαιζαν από μικροί.

Το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία συνέβη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό, στο ύψος του ΟΑΕΔ.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νέος συγκρούστηκε με βαν και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι, όπου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα ο 21χρονος οδηγός να εγκλωβιστεί και να απανθρακωθεί, βρίσκοντας φρικτό θάνατο.

Μαζί του στο όχημα επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία κατάφερε να βγει τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και το ΕΚΑΒ.

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκαν επίσης ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο βαν, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, στο Νοσοκομείο όπου κλήθηκαν οι γονείς του άτυχου νέου για να τον αναγνωρίσουν επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Οι γονείς του εργάζονται στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα, γεγονός που βύθισε στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

