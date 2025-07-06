Κρήτη: Κατέρρευσε μπροστά στον συγκάτοικό του και "έσβησε", στα 30 του χρόνια...

Η νεκροψία - νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου ενός 30χρονου άνδρα, στον Καβρό Αποκόρωνα στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο νεαρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τον συγκάτοικό του.

Ο 30χρονος ξάπλωσε στο κρεβάτι, ωστόσο η κατάσταση χειροτέρευε και έχασε τις αισθήσεις του. Εκλήθη ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

