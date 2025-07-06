ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για επιδοτήσεις εκατομμυρίων - Ο Αλ Καπόνε, το ρολόι και η ...πεθερά

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του «πάρτι» με τις παράνομες πληρωμές, που προκαλούν πολιτικές αναταράξεις.

Διάλογοι «δείχνουν» παρεμβάσεις άνωθεν, κινήσεις κάτω από το τραπέζι, ακόμα και βουλευτικό ρουσφέτι… με τον φόβο της πεθεράς, ενώ αποκαλύπτεται ότι επιτήδειοι έδιναν ως δικαιολογητικά… λευκές κόλλες χαρτί και έπαιρναν επιδοτήσεις εκατομμυρίων.

Την ίδια ώρα, όπως γίνεται γνωστό, στη «μάχη» για τον εντοπισμό των προσώπων που έλαβαν αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις, μπαίνει και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα συμμετάσχει στους ελέγχους, σε μία προσπάθεια να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.

Ο ρόλος της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο «πόθεν έσχες» για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων, προσαύξηση καταθέσεων κ.ά.). Επιπλέον, η Αρχή διαθέτει εμπειρία στη διερεύνηση των λεγόμενων «μεγάλων» οικονομικών εγκλημάτων, που καμιά φορά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε περίπτωση που ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Οι επιδοτήσεις με «λευκή κόλλα χαρτί»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι δίνονταν εκατοντάδες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους να προσκομίζουν… μία λευκή σελίδα. Σε αυτή την κόλλα χαρτί, τα μοναδικά στοιχεία που χρειαζόταν να συμπληρώσουν οι εμπλεκόμενοι, ήταν απλώς τρία νούμερα: Ο αριθμός λογαριασμού, το δικαίωμα (το ποσό δηλαδή που ήθελαν να πάρουν) και ο αριθμός που είχε το βοσκοτόπι.

Την συγκεκριμένη διαδικασία φαίνεται πως γνώριζε και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δημοσίευσε κι έναν σχετικό διάλογο:

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβουμε τον κοσμάκη για 1-2 μέρες (εκπρόθεσμο) και πέρασαν έναν σκασμό μεταβιβάσεις με κενές σελίδες.

Προϊσταμένη ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς τις πέρασαν με κενές σελίδες;

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: Και λέει, χρήστης ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε καν (όνομα) δεν γράφει.

Προϊσταμένη ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλάκα κάνεις, τι εννοείς με κενές σελίδες;

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: Και δεν μιλάμε για 5-10.

Προϊσταμένη ΟΠΕΚΕΠΕ: Για πόσες;

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ε, καμιά 300αρια.

Προϊσταμένη ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμείς χωριατάκια είμαστε. Αχ, είμαστε για τα μανταλάκια

Οι νέοι διάλογοι – Ο Αλ Καπόνε, το ρολόι και η πεθερά

Ο τηλεοπτικός σταθμός έφερε στο φως της δημοσιότητας και νέους διαλόγους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόεδρος: Υπάρχει ένας έλεγχος για 17/9. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε θέμα.

Προϊστάμενος: Για πείτε μου, τι σας είπαν;

Πρόεδρος: Τίποτα, με πήραν από το γραφείο του υπουργού βασικά γιατί είναι δικοί τους.

Προϊστάμενος: Κοιτάξτε, θυμάστε την περίπτωση Μπ. που τελικά αποδείχτηκε φιάσκο; Καλύτερη λύση θα ήταν να μην εμφανιστεί με χαρτί γιατρού.

Κυβερνητικοί βουλευτές έχουν καταγραφεί στις νόμιμες επισυνδέσεις να έχουν στήσει πάρτι με ΑΦΜ και επιδοτήσεις.

Δείτε τον χαρακτηριστικό διάλογο, που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός:

Βουλευτής ΝΔ: Μίλησα με τον Αλ Καπόνε τον φίλο μας, δωδεκάρι τραπέζι θα κλείσεις γιατί είπε και τον Αντώνη. Και δεύτερον, πώς θα ξέρουμε ποιος δεν πέρασε από τα τέσσερα αιτήματα;

Πρόεδρος: Τσεκάρω γιατί έδωσα με το φτυάρι καμιά εξηνταριά.

Βουλευτής ΝΔ: Εγώ θέλω να περάσω 100% ο νέος αγρότης γιατί έχω πρόβλημα με την πεθερά μου. Δεν το ξαναλέω πάλι.

«Ήρεμα κάτω από το τραπέζι» αναφέρεται σε έναν άλλο διάλογο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός:

Βουλευτής ΝΔ: Σου έστειλα κάτι. Μπόρεσες;

Πρόεδρος: Θα συντάξουν ένα mail που συνοδεύεται από χαρτί γιατρού, όχι δημόσια νοσοκομεία και τέτοια.

Βουλευτής ΝΔ: Ναι, ας είναι από έναν γιατρό.

Πρόεδρος: Ωραία, αν είναι για 2-3 ΑΦΜ θα γίνουν προσωποποιημένα.

Βουλευτής ΝΔ: Και ήρεμα.

Πρόεδρος: Και ήρεμα κάτω από το τραπέζι. Θα ενημερώσω τον επικεφαλής «αυτό εξαιρέστε το».

Βουλευτής ΝΔ: Τέλεια, είσαι φοβερός.

Πρόεδρος: SOS το χαρτί να έχει την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Βουλευτής ΝΔ: Ναι, να είναι 10 ημέρες πριν. Είσαι Θεός.

Σε έναν άλλον διάλογο, ακούγονται τα εξής:

Συγγενής προέδρου: Τι δώρο σου πήρε ο τρέλας; Για ποια εξυπηρέτηση τελοσπάντων.

Πρόεδρος: Πήρα ένα ρολόι. Μου λέει, να σου δώσω ξέρω εγώ 2-3 χιλιάρικα; Του λέω δεν μπορώ να πάρω λεφτά από εσένα. Τρία χιλιάρικα έχεις πληρώσει σε ψάρια μόνο.

Κώστας Μητρόδημος: «Και για τον ΕΛΓΑ οι καταγγελίες γίνονται η μία μετά την άλλη»

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες τα τελευταία 5 χρόνια είχαν προβεί αρκετές φορές σε δημόσιες καταγγελίες, αλλά φαίνεται πως τους αγνοούσαν επιδεικτικά.

Ο αγρότης Κώστας Μητρόδημος, ο οποίος με τις αποκαλύψεις του προκάλεσε νέα έρευνα της ευρωπαίας εισαγγελέως, μίλησε στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του ΟΡΕΝ. «Ξεκινήσαμε, βλέποντας το αεροδρόμιο της 112 πτέρυγας μάχης, που φαίνεται μία σύζυγος πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να νοικιάζει σε 600 μέτρα έκταση γύρω στις 3.000 δέντρα ελιές και να παίρνει επιδοτήσεις, χωρίς μηχανήματα, χωρίς εξοπλισμούς και έπαιρνε 120.000 στην τσέπη κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι το 2023».

Όπως ανέφερε «η Κάρλα έχει θέματα. Έχουμε 5 τρακτέρ στο χωριό και δηλώθηκαν 85. Στη Νίσυρο έχουν δηλώσει στην κορυφή του βουνού ρόκα και όλο το υπόλοιπο νησί το νοικιάζουν από ένα μοναστήρι και το κάνουν βοσκότοπο. Το δηλώνουν αρδευόμενο ενώ δεν έχουν οι κάτοικοι να πιούν νερό. Κατέθεσαν φάκελο βελτίωσης για να το βάλουν μετά από λίγο αμπέλια».

«Σε 3 χωριά της Μαγνησίας δόθηκαν αποζημιώσεις για αμυγδαλιές κατ’ εξαίρεση και πέταξαν απ’ έξω όλη την Ελλάδα. Εμείς καταθέσαμε φάκελο για να πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί», συνέχισε.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι σκάνδαλα υπάρχουν και στον ΕΛΓΑ. «Είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το 2023, μετά τις πλημμύρες, οι καταγγελίες για τον ΕΛΓΑ γίνονται η μία μετά την άλλη», είπε και πρόσθεσε ότι τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές έδωσαν ενισχύσεις σε 15.000 ΑΦΜ.

«Υπάρχει υποστελέχωση και στον ΕΛΓΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να έχει πάνω 1.600 άτομα προσωπικό και έχει με το ζόρι 500. Προς τα πού να πάνε; Ο ΕΛΓΑ το ίδιο. Πώς να γίνουν οι έλεγχοι για τις καταγγελίες;», τόνισε.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: «Eίμαι έτοιμος να δώσω αρμοδίως όλες τις απαντήσεις» – Τι λέει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους επίμαχους διαλόγους και τα ΑΦΜ

Την δική του εκδοχή δίνει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, ο οποίος απαντά για πρώτη φορά για τους επίμαχους διαλόγους και την εμπλοκή του ονόματός του στην ογκωδέστατη δικογραφία.

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και ερωτήθηκε αρχικά εάν υπήρχαν φορές που κάποιοι εξωγενείς παράγοντες τον πίεσαν για να κάνει τα «στραβά μάτια».

«Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι έλεγχοι έγιναν, οι έλεγχοι έφεραν αποτέλεσμα, για τον έλεγχο στα Ζωνιανά που τόσα έχουν ειπωθεί, δεν έγινε ο έλεγχος; Στους 118 που ελέγχθηκαν, 48 μηδενίστηκαν, οι υπόλοιποι 70 έχουν ευρήματα, τι άλλο να κάνουμε όταν το 50% μηδενίζεται; Και μάλιστα έγινε έλεγχος βάζοντας σπρέι στα ζώα. Πρέπει να εξηγηθούν οι συνθήκες στους διαλόγους, ακούγονται αποσπασματικά και κυρίως τα πραγματικά γεγονότα. Eίμαι έτοιμος να δώσω αρμοδίως όλες τις απαντήσεις. Δεν θέλω η σιωπή να θεωρείται αδυναμία ενοχής», απάντησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε άλλο ερώτημα για το εάν υπέγραψε ο ίδιος κάποια παράνομα ΑΦΜ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης είπε: «Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Τα ΑΦΜ όλα ελέγχονται, επεξεργάζονται ολοκληρώνεται η επεξεργασία, ο έλεγχος. Δεν φέρνει κανείς στον Πρόεδρο να υπογράψει τα ΑΦΜ. Δεν είναι έτσι η διαδικασία. Οι έλεγχοι γίνονται με επεξεργασία, αξιολόγηση και έλεγχο και μετά οδηγείται ένα ΑΦΜ σε πληρωμή ή σε πάγωμα πληρωμής ή σε μερική όταν τηρεί προϋποθέσεις».

