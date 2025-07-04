ΟΠΕΚΕΠΕ: Είχαν στήσει κομπίνα 100 εκατ. σε βιολογικό μέλι και κτηνοτροφία

Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το ανεξέλεγκτο κύκλωμα που εκτράφηκε με τις κυβερνητικές πλάτες – από ανοχή έως συμμετοχή γαλάζιων παραγόντων – αποδεικνύεται και πολυπλόκαμο και ευρηματικό, αλλά και αδίστακτο, βουτηγμένο στην πλεονεξία.

Αν ισχύουν μάλιστα τα όσα ανέφεραν το πρωί της Παρασκευής δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιώργος Φλωρίδης, τότε αποκαλύπτεται ότι πέριξ και εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί μία «μηχανή» με επίκεντρο τις βιολογικές καλλιέργειες, κυρίως στο μέλι και την κτηνοτροφία.

Φαίνεται ότι το κύκλωμα ήταν αποφασισμένο να ξεκοκαλίσει μέχρι και το τελευταίο σεντ από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, αλλά η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την έρευνα και τη δικογραφία που έστειλε στη Βουλή τρόμαξε τους επίδοξους απατεώνες και χάλασε το πάρτι.

Η αποκάλυψη της νέας κομπίνας έγινε περίπου ταυτόχρονα από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης.

Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι κάποιοι αποχωρούν οικειοθελώς από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας υπό τον φόβο και μόνο των επιτόπιων ελέγχων, που έχει προαναγγείλει το υπουργείο.

Δηλαδή είτε ακυρώνουν τη σύμβαση με τον πιστοποιητικό οργανισμό (που είναι προαπαιτούμενο για την ένταξή τους) είτε λένε ότι αποσύρουν την αίτησή τους!

Όπερ σημαίνει ότι το αίτημά τους δεν στηριζόταν σε πραγματικά δεδομένα αλλά ήλπιζαν ότι «θα βρουν την άκρη» και το… δρόμο προς τις κοινοτικές επιδοτήσεις με τη βοήθεια του κυκλώματος, που έχει ήδη περιγράψει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ότι δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γ. Φλωρίδης ήταν ακόμα πιο αποκαλυπτικός, ομολογώντας, χωρίς πίεση μάλιστα, το τεράστιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης η διαφθορά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.

«Από χθες γίνεται ένα πανηγύρι» είπε ο κ. Φλωρίδης και εξήγησε ότι από την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι θα γίνουν έλεγχοι στο βιολογικό μέλι και τη βιολογική κτηνοτροφία, τρέχουν σωρηδόν αιτήματα «”βγάλτε μας έξω από το πρόγραμμα”. Σου λέει, ‘‘έρχονται ποινικές διώξεις και έλεγχοι’’ και έτσι αυτοί δεν θα πληρωθούν».

Όταν ρωτήθηκε πόσοι πόροι απελευθερώνονται από αυτή την κίνηση ανέφερε ένα ποσό «ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ», εκτιμώντας έτσι εμμέσως το βάθος και το εύρος της κομπίνας που είχε στηθεί. «Θα γλιτώσουμε το ποσό αυτό από τις μελλοντικές επιδοτήσεις επειδή δεν θα πληρωθούν όλα αυτά» είπε ο κ. Φλωρίδης.