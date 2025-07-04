Φλωρίδης κατά Ανδρουλάκη: Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι έτσι, όταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε 25 χρόνια

«Υπαρκτό σκάνδαλο» χαρακτήρισε την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, διαβεβαιώνοντας πάντως πως δεν θα πληρώσουν το «μάρμαρο» οι πολίτες.

«Καταρχάς πρόκειται για ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε το 1998, πήρε 3 χρόνια να πιστοποιηθεί από την Ε.Ε. ότι μπορεί να αρχίσει πληρωμές, με τις πρώτες να τις κάνει το 2002. Θεωρήθηκε και όντως ήταν μια μεγάλη εκσυγχρονιστική τομή, διότι έπρεπε πράγματι να μπει ένα τέλος σε αυτό το χάλι για το οποίο μας κατηγορούσαν διαρκώς από έξω. Όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία το 2003, εγώ ήμουν στο υπουργείο Οικονομικών, στα συμβούλια υπουργών για τον προϋπολογισμό. Όταν έληξε η προεδρία και πήγα για απολογισμό, με ρωτούσαν όλοι οι ευρωβουλευτές για ένα θέμα: τι κάνετε με τις επιδοτήσεις; Τους είπα λοιπόν κι εγώ υπερηφάνως ότι έχουμε φτιάξει έναν σύγχρονο οργανισμό που πήρε πιστοποίηση από την ΕΕ. Άρα αυτό φτιάχτηκε για καλό» ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Τρύπησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ από 10 μεριές»

«Όμως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια, πως ούτε αυτός ο Οργανισμός μπόρεσε να τα καταφέρει διότι τον τρύπησαν από 10 μεριές» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Πώς ξεκινάει μια απάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση; Είναι ένας αγρότης που αποφασίζει να διαπράξει μια απάτη. Υποβάλλει μια δήλωση που ξέρει ότι είναι ψευδής στα ΚΥΔ, τα οποία είναι ιδιωτικά. Το τρίτο στάδιο είναι ότι κάποιοι κτηνίατροι και γεωπόνοι πρέπει να πιστοποιήσουν ότι αυτά που λέει η δήλωση έχουν βάση. Και ο τέταρτος κρίκος είναι αυτοί που ελέγχουν τα πληροφοριακά συστήματα της υπόθεσης αυτής για λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μετέρχονται κι αυτοί διάφορες απάτες».

Ο κ. Φλωρίδης έστρεψε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος – όπως είπε «εμφανίζεται εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης κυβέρνησε τα 25, να λέει “τι είναι αυτά, γίνονταν τέτοια πράγματα;”». «Προσπαθώ να φανταστώ μία συνομιλία του κ. Ανδρουλάκη κάτω στην Κρήτη που να τους λέει “ρε μπαγάσηδες, 25 χρόνια κυβερνάγαμε και πώς τα καταφέρατε να μην πάρουμε χαμπάρι τι κάνατε εδώ πέρα”…. Ο Μητσοτάκης ‘λαθρέμπορος’, ο Μητσοτάκης ξυλόλιο, ο Μητσοτάκης μονταζιέρες. Τώρα ο Μητσοτάκης στον ελεύθερο χρόνο του έκανε δηλώσεις για κατσίκια… Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι σοβαρός όταν εκπροσώπησες 25 χρόνια την Ελλάδα και να συμπεριφέρεσαι έτσι» σχολίασε.

«Ο κόσμος εδώ έχει μια ανησυχία, αν θα τα πληρώσει όλα αυτά. Σωστή είναι αυτή η ανησυχία και δεν θα γίνει», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης σημειώνοντας: «Κατά του μεγαλύτερου μέρους αυτού του προστίμου θα ασκηθεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα γλιτώσουμε από το γεγονός ότι δεν θα πληρωθούν οι κλέφτες».

