Λίβερπουλ: «Ραγίζει» καρδιές το βίντεο για τον Ντιόγκο Ζότα

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδερφού του σε τροχαίο.

Οι Reds αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα με το νούμερο 20 προς τιμήν του, ενώ δημοσίευσαν κι ένα συγκινητικό βίντεο στα social media.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Liverpool have confirmed that the number 2️⃣0️⃣ shirt will be rightly immortalised in honour of Diogo Jota. 💔🇵🇹🕊️ pic.twitter.com/VXTdOSJEOu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2025

Μέσα σε 3’34’’, η Λίβερπουλ παρουσίασε μοναδικές στιγμές του Ζότα με τη φανέλα της ομάδας του Μέρσισαϊντ, αλλά και κομμάτια από δηλώσεις του. «Το παλικάρι μας από την Πορτογαλία. Για πάντα», ήταν το μήνυμα των Reds.

Δείτε το σπαρακτικό βίντεο του αγγλικού συλλόγου:

Στην Πορτογαλία οι σοροί

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε σοκ από το πρωί της Πέμπτης (04/07), όταν έγινε γνωστός ο τραγικός θάνατος του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδερφού του σε τροχαίο.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν με βαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στο Γκοντομάρ της Πορτογαλίας. Στο Παρεκκλήσι της Αναστάσεως βρέθηκαν δεκάδες ντόπιοι, οι οποίοι εμφανώς συγκινημένοι υποδέχθηκαν το όχημα με χειροκροτήματα.

⚫ Los restos mortales de Diogo Jota y André Silva ya se encuentran en su natal Gondomar, donde fueron recibidos entre aplausos. pic.twitter.com/JRVqB84wvD — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) July 4, 2025

Ο 28χρονος σταρ της Λίβερπουλ ταξίδευε με το supercar του, μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, Αντρέ Σίλβα. Προορισμός τους ήταν το λιμάνι του Σανταντέρ, για να πάρουν το πλοίο για Αγγλία, μιας και οι γιατροί του είχαν απαγορέψει να πετάει με αεροπλάνο.

Δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια... Την ώρα της προσπέρασης σε άλλο αυτοκίνητο έσκασε ένα λάστιχο και το όχημα βγήκε με ταχύτητα εκτός δρόμου, αναποδογύρισε και τυλίχτηκε στις φλόγες, με τους δύο νεαρούς να βρίσκουν τραγικό θάνατο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (3/7).

Το Σάββατο (5/7) η κηδεία του παίκτη της Λίβερπουλ και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδελφού του σε τροχαίο.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν με βαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στο Γκοντομάρ της Πορτογαλίας, όπου δεκάδες ντόπιοι βρέθηκαν στο Παρεκκλήσι της Αναστάσεως κι εμφανώς συγκινημένοι υποδέχθηκαν το όχημα με χειροκροτήματα.

Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (05/07), όπου η οικογένεια, οι φίλοι κι ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα πει το τελευταίο «αντίο». Η αγρυπνία θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής (04/07) στις 18:00.

Το συγκινητικό μήνυμα του Τσιμίκα

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδερφού του σε τροχαίο.

Οι Reds αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα με το νούμερο 20 προς τιμήν του, ενώ δημοσίευσαν κι ένα συγκινητικό βίντεο στα social media.

Το δικό τους «αντίο» είπαν, μέσω των social media, και πολλοί συμπαίκτες του στην ομάδα του Μέρσισαϊντ. Ένας εξ αυτών ήταν ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος έγραψε ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι: «Ήσουν ένας ξεχωριστός παίκτης, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας πραγματικός θρύλος, Ντιόγκο».

Το μήνυμα του Κώστα Τσιμίκα για τον Ντιόγκο Ζότα:

«Α, φοράει το νούμερο 20 και το όνομά του είναι Ντιόγκο.

Ήρθαμε στον σύλλογο την ίδια περίοδο. Ήμασταν τα νέα παιδιά στην πόλη.

Μοιραστήκαμε και γιορτάσαμε μερικές από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μας μαζί.

Πριν από μία από τις τελευταίες μας στιγμές, μου είπες: “Εσύ θα σεντράρεις, εγώ θα σκοράρω” — κι αυτό ακριβώς συνέβη. Γελάσαμε και μιλήσαμε για πολλά.

Ήσουν ένας ξεχωριστός παίκτης, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας πραγματικός θρύλος, Ντιόγκο.

Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα σε αγαπάμε για πάντα.

Η καρδιά μου κι οι προσευχές μου είναι με τη Ρούτε, τα αγόρια σου, το κοριτσάκι σου, την οικογένειά σου κι όλους όσους σε αγαπούσαν και περίμεναν εσένα και τον αδελφό σου να επιστρέψετε σπίτι.

Εσύ κι ο αδερφός σου, Αντρέ, θα μας λείπετε για πάντα.

Καλό Παράδεισο, Ντιόγκο και Αντρέ.

Ο Θεός να δώσει δύναμη στους δικούς σας να αντέξουν τον εφιάλτη και μια μέρα να δουν ξανά το φως.

Σ’ αγαπάμε, Ντιόγκο. You’ll Never Walk Alone»

