Σοκ στο παγκόσμιο ποδοσφαιρο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ντιόγκο Ζότα της Λίβερπουλ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς ο Ντιόγκο Ζότα άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και της Εθνικής Πορτογαλίας ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο με τον 26χρονο αδερφό του, ποδοσφαιριστής της Πεναφιέλ, όταν από άγνωστη αιτία βγήκε εκτός πορείας και τυλίχθηκε στις φλόγες με τα δύο αδέρφια να χάνουν τη ζωή τους.



⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora 😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ — MARCA (@marca) July 3, 2025

Η επαρχία της Θαμόρα είναι στη βορειοδυτική Ισπανία και συνορεύει με την Πορτογαλία και τα δύο αδέλφια απολάμβαναν τις τελευταίες ημέρες των διακοπών τους πριν ξεκινήσουν προετοιμασία με τις ομάδες τους.

'Οπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ζότα ήταν ο οδηγός της Λαμποργκίνι και στην προσπάθεια του να προσπεράσει ένα άλλο όχημα, φέρεται να έσκασε ένα λάστιχο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου που βγήκε εκτός δρόμου και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο Ντιόγκο Ζότα μόλις πριν από 10 ημέρες είχε παντρευτεί τη σύντροφο του κι οι εικόνες από τον γάμο του ήταν οι τελευταίες που είχε ποστάρει στον λογαριασμό του στο X.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

Ξεχώρισε από μικρός

Ο Ντιόγκο Ζότα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκοντομάρ μια συνοικία του Πόρτο που είναι διάσημη για κατασκευαστές κοσμημάτων. Γι' αυτό πολλές φορές τον αποκαλούσαν και το διαμάντι του Γκοντομάρ καθώς από μικρή ηλικία αγωνιζόμενος στην τοπική ομάδα φάνηκε το ταλέντο του.

Στα 19 του έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα καθώς τον απέκτησε η Πάσος Φερέιρα και γρήγορα βρέθηκε στην πρώτη ομάδα και ένα χρόνο αργότερα ήρθε η πρώτη μεγάλη μεταγραφή καθώς τον απέκτησε η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στους «κολτσονέρος» δεν έμελλε να αγωνιστεί ποτέ καθώς τον έδωσαν αμέσως δανεικό στην Πόρτο όπου αγωνίστηκε για έναν χρόνο και επιστρέφοντας στην Μαδρίτη δόθηκε δανεικός στη Γουλβς.

Οι «λύκοι» δεν χρειάστηκαν παρά λίγους αγώνες για να αντιληφθούν το ταλέντο του και το καλοκαίρι του 2018 πλήρωσα 14 εκατομμύρια για να τον κάνουν δικό τους.

Όχι για πολύ, καθώς το καλοκαίρι του 2020 ο Γιούργκεν Κλοπ τον έφερε στο Λίβερπουλ με τη μεταγραφή να φτάνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Όλο αυτό το διάστημα ο Ζότα ήταν βασικό στέλεχος και της Εθνικής Πορτογαλίας και η φετινή σεζόν ήταν πραγματικά ονειρική για τον ίδιο.

Πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ, νικητής στο Nations League με την Πορτογαλία και επίσημα ζευγάρι με την αγαπημένη του Ρούτε που ήταν ο έρωτας της ζωής του.

Μόνο που το όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη...

Ντιόγκο και Αντρέ Ζότα

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει η Marca, ένας άνθρωπος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αποκάλυψε πως έγινε το μοιραίο στην επαρχία Αμόρα της Σανάμπρια.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ, όταν το όχημά τους για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέφυγε από τον έλεγχο του οδηγού (σ.σ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος ήταν αυτός) και βγήκε εκτός του αυτοκινητόδρομου Α-52 και συγκεκριμένα στο 65ο χιλιόμετρό του.

Από την σύγκρουση που ακολούθησε, το αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στην βλάστηση που υπήρχε εκεί.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το 112, όμως όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν εκεί, τόσο ο Ντιόγκο Ζότα, όσο και ο αδελφός του, είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή.

«Τεράστια απώλεια για το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας»

Λίγα λεπτά μετά την επιβεβαίωση της τραγικής είδησης, ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Πέδρο Προένσα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και όλο το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι συντετριμμένοι από τον θάνατο των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, σήμερα το πρωί στην Ισπανία.»

«Πέρα από ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, με σχεδόν 50 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών, ο Ντιόγκο Ζότα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σεβαστός από συμπαίκτες και αντιπάλους, με χαρά μεταδοτική και παράδειγμα για την κοινωνία.»

«Εκ μέρους μου και εκ μέρους της FPF, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των Ντιόγκο και Αντρέ, καθώς και στις ομάδες Λίβερπουλ και Πενιαφιέλ, όπου αγωνίζονταν αντίστοιχα.»

«Η FPF έχει ήδη ζητήσει από την UEFA να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στον αποψινό αγώνα της γυναικείας εθνικής Πορτογαλίας με την Ισπανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.»

«Χάσαμε δύο πρωταθλητές. Η απώλεια των Ντιόγκο και Αντρέ Σίλβα είναι ανεπανόρθωτη για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμήσουμε καθημερινά την κληρονομιά τους.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ιεράπετρα - πυρκαγιά: 5.000 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από ξενοδοχεία

Νέες νέες δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά και την παχυσαρκία ενηλίκων