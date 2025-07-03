Ντιόγκο Ζότα: Συγκλονιστικό βίντεο -Το αυτοκίνητο στις φλόγες μετά τη σύγκρουση
clock 15:47 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοκαρισμένος είναι ολόκληρος ο πλανήτης στην είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Σίλβα, και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/07) σε αυτοκινητόδρομο της Ισπανίας.

Η Λαμποργκίνι στην οποία επέβαιναν οι δύο Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο όταν έσκασε το λάστιχο και συγκρούστηκε με σφοδρότητα στον περιβάλλοντα χώρο.

Μάλιστα, άμεσα άρπαξε φωτιά, η οποία προκάλεσε τον άμεσο θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα.

Δευτερόλεπτα μετά τη σφοδρή σύγκρουση, οδηγός νταλίκας που περνούσε από το σημείο, που συνδέει τη Βόρεια Πορτογαλία με την Ισπανία κατέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές με το κινητό του και το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα.

Νέες συγκλονιστικές εικόνες από το δυστύχημα - Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο

Νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα.

Μάλιστα, όταν η Αστυνομία και οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τα δύο σώματα καμένα, κάτι που δεν επέτρεψε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους και η αναγνώριση έγινε από την πινακίδα του αυτοκινήτου.

