Ντιόγκο Ζότα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα -Συγκλονιστικό βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας

Τεράστιο σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το πρωί της Πέμπτης, με την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε την ζωή του σε δυστύχημα που έγινε στην Ισπανία και στην επαρχία Θαμόρα, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας επιβεβαίωσε, σε επικοινωνία με το BBC, τον θάνατο του Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα.

Στην ίδια ενημέρωση, οι ισπανικές αρχές αποκάλυψαν τις πρώτες πληροφορίες για την αιτία του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή του Πορτογάλου διεθνή ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

«Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το αυτοκίνητο, μια Lamborghini, ενεπλάκη σε τροχαίο και βγήκε από τον δρόμο λόγω σκάσιμου ελαστικού κατά την προσπέραση. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 00:30 [ώρα Πορτογαλίας], στο δήμο Cernadilla, στην επαρχία Θαμόρα. Το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν χαρακτηριστικά για το θανατηφορο τροχαίο στο 65ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου A-52.

Το πρώτο βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για τα αίτια του τροχαίου που οδήγησε σε τραγικό θάνατο τον Ντιόγκο Ζότα.

Η ισπανική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ. ﻿

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον θάνατο του Ζότα

Ακολουθεί η δήλωση της ισπανικής Guardia Civil, όπως μεταδόθηκε από το SkyNews:

«Ένα τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 12.30 σήμερα το πρωί στο 65ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Α-52, στο δήμο Cernadilla της Zamora».

Συνεχίζει: «Ένα όχημα βγήκε από το δρόμο και όλα δείχνουν ότι έσκασε ένα ελαστικό κατά την διάρκεια προσπέρασης. Ως αποτέλεσμα του τροχαίου, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και οι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ιατροδικαστικών εξετάσεων, ο ένας από τους νεκρούς έχει αναγνωριστεί ως ο Ντίογκο Ζότα, παίκτης της Liverpool FC, και ο αδελφός του, Αντρέ».

Η τραγική είδηση αναφέρθηκε αρχικά στα πορτογαλικά ΜΜΕ και επιβεβαιώθηκε από τον πρωθυπουργό της χώρας και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία λίγο αργότερα.<

