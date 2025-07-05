Ομολογία Μαρινάκη: Ο πρωθυπουργός γνώριζε την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιμετώπισε

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε σήμερα (5/7) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση όχι μόνο γνώριζε την παθογένεια που επικρατούσε αλλά το είχε τρέξει το θέμα στη Δικαιοσύνη και είχε μπλοκάρει ελέγχους.

«Όχι απλά γνώριζε ο πρωθυπουργός την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε το πολιτικό θάρρος και με πολλές παραδοχές να την αντιμετωπίσει. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη 5.000 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις Αρχές πολλά εκ των οποίων δικάζονται για σοβαρά αδικήματα και μάλιστα, πριν την Ευρωπαία εισαγγελέα» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είναι η κυβέρνηση που έχει στείλει πρώην πρόεδρο στη δικαιοσύνη, έχει στείλει κέντρα υποδοχής δηλώσεων στη Δικαιοσύνη, έχει μπλοκάρει επιδοτήσεις, έχει στείλει κυκλώματα» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει πολλές πληγές και πολλοί έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

«Ακαριαία αντίδραση της κυβέρνησης» οι παραιτήσεις

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν ερευνά μόνο την Ελλάδα και ότι από το 2021 η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά πολλές καταγγελίες.

Για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο και τις επιστολές που έφτασαν στο Μαξίμου ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «οι επιστολές δείχνουν μια αλήθεια η οποία είναι άβολη για την αντιπολίτευση και την κρύβει». Όπως ανέφερε υπήρχε μια συγκρουσιακή κατάσταση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κ. Αυγενάκη για μια σειρά από λόγους, όχι όμως για τα ΑΦΜ.

Επισήμανε επίσης, ότι η κυβέρνηση οδήγησε τα ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη και δεν τα πλήρωσε. «Όσα ΑΦΜ πήγαν στη Δικαιοσύνη να ελεγχθούν ως παράνομα δεν πληρώθηκαν» είπε και πρόσθεσε ότι στη συνέχεια η παραίτηση του κ. Σημανδράκου ήρθε διότι πρόεδρος και υπουργός δεν είχαν συνεννόηση και δεν προχωρούσε η διαδικασία.

Σχετικά με την ευθύνη που έχει η κυβέρνηση γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «η δική μας ευθύνη είναι εκ του αποτελέσματος ότι ενώ έγιναν πολλές προσπάθειες κάθαρσης και σε επίπεδο αποστολής δικογραφιών στη δικαιοσύνη και σε επίπεδο μπλοκαρίσματος ΑΦΜ και σε διαδικαστικό επίπεδο, είναι προφανές εκ του αποτελέσματος ότι οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές. Στη ζυγαριά που κάποιος πάει και ψηφίζει στις επιτυχίες είναι όλα αυτά για τη νομιμότητα αλλά δεν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για την εμπλοκή των κ. Βορίδη και Αυγενάκη στην υπόθεση σχολίασε ότι «θα εξετάσουμε τα στοιχεία» και εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ανέφερε ότι «εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο θέμα πολιτικό, διαχρονικό, ποινικά είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσω ότι υπάρχουν στοιχεία». Για τους υφυπουργούς είπε ότι σίγουρα δεν εμπλέκονται.

«Οι παραιτήσεις είχαν να κάνουν με πολιτικούς λόγους και όχι για νομικούς. Ήταν μια ακαριαία αντίδραση της κυβέρνησης» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σίγουρα δεν θα πληρώσουν τα κλεμμένα οι Έλληνες φορολογούμε εν συνόλω»

Για τα κλεμμένα και πώς αυτά θα επιστραφούν ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «υπάρχουν δύο ζητήματα, το πρόστιμο και η αναζήτηση των χρημάτων. Το να το πληρώσουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν πρόκειται να ισχύσει» τόνισε χαρακτηριστικά ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κρατάει η Ευρώπη από τις επιδοτήσεις. «Αυτό μπορεί να ισχύσει. Θα το κάνουμε να ισχύσει με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για τους αγρότες» δήλωσε.

«Δυο κινήσεις θα κάνει η Ελλάδα, θα κοιτάξουμε να μειωθεί το πρόστιμο και δεύτερον να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του σε συνεννόηση με την Ευρώπη στο πλαίσιο του συμψηφισμού ώστε να μη φανεί το κόστος με την επιδοτήσεις. Σίγουρα, δεν θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμε εν συνόλω».

Υψηλοί τόνοι ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το πρόστιμο του ενός δισ. ευρώ έχει το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού. Τα γνώριζε και τα επέτρεψε, μια «γαλάζια» συμμορία που έχει καταληστεύσει τους ευρωπαϊκούς πόρους […] Ο κ. Μητσοτάκης φέρνει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», δήλωσε από τη Νίσυρο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η κόντρα κορυφώνεται μεταξύ κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης που προετοιμάζει πρόταση για προανακριτική με βάση την δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Ο εθνικός ρέκορντμαν, ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ σε πρόστιμα από την ΕΕ παραμένει το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.



«Οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα, είναι σε πανικό […] Η Δεξιά είναι συνώνυμη με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν γίνεται να συνεχίσουμε αυτήν τη συζήτηση, από τη μια οι απολύτως αθώοι και από την άλλη οι απολύτως ένοχοι, και θα περίμενε κανείς από το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε προανακριτική, παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές.

«Παίρνανε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών – γιατί τα λεφτά λείπουν από τους αγρότες και την ύπαιθρο – για να κάνουν μπίζνες με τον “φραπέ” και τον “χασάπη”, μια κανονική μαφία […] Έτσι λειτουργούσε το καθεστώς Μητσοτάκης», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής.



Αιχμηρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης .

«Ούτε να σκεφτούν να φορτώσουν τα πρόστιμα στους βιοπαλαιστές αγρότες και τον λαό, γιατί θα τους πάρει και θα τους σηκώσει», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Όλοι όσοι πιστεύετε ακόμα ότι με έναν μαγικό τρόπο τις συνέπειες των σκανδάλων της ΝΔ δεν θα τις πληρώσουν οι πολίτες απλά παραμυθιάζεστε», σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί με την κατάθεση πρότασης για προανακριτική.

