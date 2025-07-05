ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακαλούν μαζικά τις αιτήσεις υπό τον φόβο των ελέγχων...

Εν μέσω ερευνών για το σκάνδαλο παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαμήνυσε ότι οι πληρωμές παγώνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, γεγονός που οδηγεί σε «άτακτη οπισθοχώρηση» πολλών «δικαιούχων» στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Μελισσοκομίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Κρήτη δηλώθηκαν για βιολογική κτηνοτροφία 900 χιλιάδες στρέμματα, όταν η επόμενη περιφέρεια στη λίστα είναι η Θεσσαλία με 170 χιλιάδες στρέμματα. Σημειώνεται ότι στη βιολογική κτηνοτροφία ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 115 εκατ. ευρώ και στο σύνολό τους οι αιτήσεις ανέρχονται στα 136 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στα βιολογικά μελίσσια στη Κρήτη δηλώθηκαν 234 χιλιάδες βιολογικές κυψέλες, όταν στην Θεσσαλία ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 134 χιλιάδες κυψέλες. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο προϋπολογισμός για το μέτρο της βιολογικής μελισσοκομίας ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ και έχουν κατατεθεί συνολικά αιτήσεις για 166 εκατ. ευρώ για όλη την επικράτεια, εκ των οποίων φημολογείται ότι τα 95 εκατ. ευρώ αφορούν στην Κρήτη.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επισημαίνεται ότι «η στρέβλωση στη βιολογική μελισσοκομία ξεπερνά και αυτή της αίτησης ενισχύσεων για βοσκότοπους χωρίς ζώα».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία 24ωρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δέχεται πολλά ερωτήματα από πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σχετικά με την διαδικασία για ανάκληση των αιτήσεων ένταξης σε μέτρα βιολογικής.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο ραδιοφωνικής συνέντευξης, «έχουν ήδη καταγραφεί περιπτώσεις παραγωγών που είτε ακυρώνουν τη σύμβασή τους με τον οργανισμό πιστοποίησης – στοιχείο προαπαιτούμενο για την ένταξη στο πρόγραμμα – (σ.σ. λειτουργούν περί τους 30 οργανισμούς που παρέχουν πιστοποιήσεις) είτε δηλώνουν την πρόθεσή τους να αποσύρουν την αίτησή τους». Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, «αποτελεί ένδειξη ότι οι εντατικοί έλεγχοι που ξεκινούν προκαλούν ήδη το πρώτο «κύμα αποχώρησης», πριν καν εφαρμοστούν στην πράξη, υπό των φόβο των συνεπειών”.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληρωμές για τη Βιολογική Κτηνοτροφία και Μελισσοκομία του 2025, μετατίθενται για το φθινόπωρο, πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί και επιτόπιοί έλεγχοι, που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε ο,τι αφορά στην βιολογική γεωργία, προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ οι αιτήσεις ανέρχονται σε 399 εκατ. Η πληρωμή θα γίνει με καθυστέρηση στις 15 Ιουλίου, έναντι 30 Ιουνίου που προβλεπόταν, με υπερδέσμευση ποσού, ενώ οι σχετική έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του monitoring, ήτοι μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων τεχνικών μέσων.

Ακέφαλη παραμένει η Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Και ενώ στην Αχαρνών ενεργοποιείται ο μηχανισμός του αυτονόητου, δηλαδή πρώτα να γίνονται έλεγχοι και μετά να καταβάλλονται οι ενισχύσεις, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένει «ακέφαλη» μετά την παραίτηση του Γιώργου Στρατάκου.

Οι φημολογίες και τα ονόματα που ακούστηκαν για την αντικατάσταση του κ. Στρατάκου δεν επιβεβαιώθηκαν και η καθυστέρηση στο διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα, μιας ιδιαίτερα νευραλγικής θέσης για το Υπουργείο δημιουργεί σκεπτικισμό.

Τα σενάρια που ακούγονται αναφέρουν ότι είτε δεν δέχεται κανείς να αναλάβει το ρόλο στην Αχαρνών είτε δρομολογείται ένα γενικότερο «ρεκτιφιέ» στις Γενικές Γραμματείες υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων από το Μαξίμου.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Συγκλονίζει ο διανομέας που παρασύρθηκε στο κέντρο (βίντεο)

Ιεράπετρα: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά τον πύρινο εφιάλτη