Ηράκλειο: Συγκλονίζει ο διανομέας που παρασύρθηκε στο κέντρο (βίντεο)

Το αίμα «παγώνει» και όλοι προσεύχονται να ζει ο αναβάτης της μηχανής. Ο νεαρός διανομέας βρίσκεται αιμόφυρτος στην άσφαλτο. Ο διασώστης τού κρατά το κεφάλι όσο οι άλλοι ετοιμάζουν το φορείο. Δείχνει να έχει τις αισθήσεις του και με ασθενοφόρο μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Έκλαιγα, έπαθα ένα σοκ».

Το τροχαίο

Όλα συνέβησαν μέρα μεσημέρι στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ανήλικος χωρίς δίπλωμα, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως πως το μηχανάκι μπροστά του σταματά στη διάβαση για να περάσει ένας πεζός και πέφτει με δύναμη πάνω του.

Μάρτυρες που ήταν στο σημείο αναφέρουν πως ο ανήλικος οδηγός έτρεχε με πάνω από 100 χιλιόμετρα μέσα στο κέντρο.

«Δεν μπορεί κάθε ένας να τρέχει όσο θέλει».

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Νοσηλεύεται με κακώσεις στην σπονδυλική στήλη

Οι εικόνες μέσα από το νοσοκομείο προκαλούν σοκ. Ο 35χρονος διανομέας νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια, ενώ φέρει κακώσεις και στην σπονδυλική στήλη.

Δεν απειλείται η ζωή του, με έναν συνάδελφό του διανομέα, που εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο, να περιγράφει όλα όσα είδε σκεπτόμενος πως μπορεί να ήταν στην ίδια θέση.

«Εγώ ερχόμουν από Χανιόπορτα και πήγαινα προς Άγιο Μηνά. Ακούω ένα ‘ντουκ’ και μετά βλέπω ένα μαύρο αμάξι στη λωρίδα μου. Με μεγάλη ταχύτητα. Πάρκαρα δεξιά γιατί νόμιζα ότι αυτός θα τρακάρει κι εμένα, δηλαδή ήταν στη λωρίδα μου. Σταματάει στη μέση του δρόμου και κατεβαίνω κι εγώ κάτω. Κι έχει σταματήσει ο κόσμος, έχει αρχίσει και φωνάζει ο κόσμος και πλησιάζω και βλέπω το παλικάρι, τον συνάδελφο τον διανομέα, κάτω. Ήταν κάτω και έτρεχε αίμα από το κεφάλι. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πιάσω το κινητό μου να καλέσω το 166».

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο 17χρονος εγκατέλειψε τον τραυματία και τράπηκε σε φυγή. Ο δικηγόρος του, Άγγελος Ζερβός, με δηλώσεις του στο Live News εξηγεί πως τρομοκρατήθηκε αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές.

-Αφέθηκε τώρα ελεύθερος. Προσήχθη και διατάχθη προανάκριση συμπληρωματική από την εισαγγελία και αφέθηκε ελεύθερος. Η εγκατάλειψη είναι εντός εισαγωγικών. Αναγκάστηκε (να φύγει). Εκείνο το οποίο μου μεταφέρει είναι ότι απειλήθηκε και ότι τον χτύπησαν κιόλας. Άφησε το όχημά του, άφησε το στίγμα του. Αμέσως επικοινώνησε με Αστυνομία, με δικηγόρο. Σε μία εβδομάδα συμπληρώνει το 18ο έτος, ενηλικιώνεται.

Ο ανήλικος οδηγός κατηγορείται για εγκατάλειψη τραυματία και σωματική βλάβη από αμέλεια.

«Θεωρώ ότι είχα άγιο»

Ο 35χρονος διανομέας από την άλλη, με καταγωγή από την Φλώρινα, που εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κρήτη, παραμένει στην ορθοπεδική κλινική του ΠΑΓΝΗ και προσπαθεί να αναρρώσει.

Μιλώντας στο Live News περιγράφει πώς συνέβησαν όλα.

«Οδηγούσα στην οδό Καλοκαιρινού. Έχω σταματήσει, από ό,τι φαίνεται κιόλας, σε μία διάβαση για να περάσει μία κυρία και απλά έρχεται ένα παλικάρι, κινείται σίγουρα με υπερβολική ταχύτητα, αν και δεν έχω καταλάβει κάτι, και με έχει εκσφενδονίσει. (…) Θεωρώ ότι είχα άγιο».

