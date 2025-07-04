Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ανήλικος που παρέσυρε τον διανομέα στην Καλοκαιρινού

Στην διάθεση των Αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι ο ανήλικος Παλαιστίνιος που το μεσημέρι της Πέμπτης (3/7) παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του τον διανομέα, επί της Λ. Καλοκαιρινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος παρουσιάστηκε αυτοβούλως, όπως άλλωστε είχε εκφράσει και την σχετική επιθυμία, στις Αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα να συλληφθεί εντός του αυτοφώρου.

Μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

