Ιεράπετρα: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά τον πύρινο εφιάλτη

Μετά από τρεις δραματικές ημέρες μάχης με τις φλόγες, η φωτιά που δοκίμασε τις αντοχές της νοτιότερης πόλης της Ευρώπης έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Ο καπνός καταλάγιασε, οι στάχτες σκεπάζουν τις πληγές της γης, αλλά η καρδιά της Ιεράπετρας συνεχίζει να χτυπά. Κι αν ο καύσωνας έπεσε βαριά πάνω στον αγροτικό πνεύμονα του τόπου – ελιές, θερμοκήπια, μελίσσια, καλλιέργειες – αυτό που μένει τώρα είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας: η ανασύσταση, η ανάταξη και, κυρίως, η πίστη ότι η γη αυτή έχει περάσει πολλά και τα ξεπέρασε όλα.
Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες:
Άμεση καταγραφή ζημιών και εκκίνηση αποζημιώσεων.
Στήριξη στον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επλήγησαν.
Επαναχάραξη του σχεδίου πολιτικής προστασίας: όχι άλλη ανοργανωσιά.
Η τοπική κοινωνία προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα καθώς όπως έγινε γνωστό, η περιοχή είναι και πάλι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της.
Την ίδια ώρα και όπως δήλωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Ιωάννη, δεν υπάρχει λόγος συγκέντρωσης τροφίμων για τους κατοίκους της περιοχής όπως είχε ανακοινωθεί.
Διαβάστε επίσης:
