Ιεράπετρα: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Ιεράπετρα
clock 09:44 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ιεράπετρα δεν καίγεται πια.

Μετά από τρεις δραματικές ημέρες μάχης με τις φλόγες, η φωτιά που δοκίμασε τις αντοχές της νοτιότερης πόλης της Ευρώπης έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ο καπνός καταλάγιασε, οι στάχτες σκεπάζουν τις πληγές της γης, αλλά η καρδιά της Ιεράπετρας συνεχίζει να χτυπά. Κι αν ο καύσωνας έπεσε βαριά πάνω στον αγροτικό πνεύμονα του τόπου – ελιές, θερμοκήπια, μελίσσια, καλλιέργειες – αυτό που μένει τώρα είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας: η ανασύσταση, η ανάταξη και, κυρίως, η πίστη ότι η γη αυτή έχει περάσει πολλά και τα ξεπέρασε όλα.

Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες:

Άμεση καταγραφή ζημιών και εκκίνηση αποζημιώσεων.

Στήριξη στον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επλήγησαν.

Επαναχάραξη του σχεδίου πολιτικής προστασίας: όχι άλλη ανοργανωσιά.

Η τοπική κοινωνία προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα καθώς όπως έγινε γνωστό, η περιοχή είναι και πάλι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της.

Την ίδια ώρα και όπως δήλωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Ιωάννη, δεν υπάρχει λόγος συγκέντρωσης τροφίμων για τους κατοίκους της περιοχής όπως είχε ανακοινωθεί.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Η ποινή στον καθηγητή που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτριες

Κρήτη: Ανασύρθηκε νεκρός από το Λιμάνι

Ιεραπετρα Πυρκαγιά
