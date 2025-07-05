Ιεράπετρα: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά τον πύρινο εφιάλτη

Η Ιεράπετρα δεν καίγεται πια.

Μετά από τρεις δραματικές ημέρες μάχης με τις φλόγες, η φωτιά που δοκίμασε τις αντοχές της νοτιότερης πόλης της Ευρώπης έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ο καπνός καταλάγιασε, οι στάχτες σκεπάζουν τις πληγές της γης, αλλά η καρδιά της Ιεράπετρας συνεχίζει να χτυπά. Κι αν ο καύσωνας έπεσε βαριά πάνω στον αγροτικό πνεύμονα του τόπου – ελιές, θερμοκήπια, μελίσσια, καλλιέργειες – αυτό που μένει τώρα είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας: η ανασύσταση, η ανάταξη και, κυρίως, η πίστη ότι η γη αυτή έχει περάσει πολλά και τα ξεπέρασε όλα.

Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες:

Άμεση καταγραφή ζημιών και εκκίνηση αποζημιώσεων.

Στήριξη στον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επλήγησαν.

Επαναχάραξη του σχεδίου πολιτικής προστασίας: όχι άλλη ανοργανωσιά.

Η τοπική κοινωνία προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα καθώς όπως έγινε γνωστό, η περιοχή είναι και πάλι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της.

Την ίδια ώρα και όπως δήλωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Ιωάννη, δεν υπάρχει λόγος συγκέντρωσης τροφίμων για τους κατοίκους της περιοχής όπως είχε ανακοινωθεί.

