ΠΑΡ.10 Απρ 2026 14:03
Κρήτη: Ανασύρθηκε νεκρός από το Λιμάνι
clock 07:20 | 05/07/2025
Χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του λιμένα Αγίου Νικολάου ανασύρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 73χρονος από την Ολλανδία.

Ο 73χρονος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Ιατροδικαστικό Τμήμα του ΠΑ.Γ.Ν.Η..

 

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι - Νούμερο ένα στις παραβάσεις η μη χρήση κράνους

Ιεράπετρα: Ασφαλής και έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

