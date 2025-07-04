Χανιά: Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι - Νούμερο ένα στις παραβάσεις η μη χρήση κράνους

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από το μεσημέρι της Πέμπτης (03/07) έως το πρωί της Παρασκευής (04/07) και ελέγχθηκαν 823 οχήματα ενώ βεβαιώθηκαν και συνολικά 135 παραβάσεις, με κυριότερες τη χρήση κράνους και ζώνης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών η οποία είναι αυξημένη λόγω της διανυόμενης τουριστικής περιόδου, από τη

Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων σχεδιάστηκε επιχειρησιακή δράση τροχονομικών ελέγχων στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από το μεσημέρι της (03.07.2025) το μεσημέρι έως πρωινές ώρες σήμερα (04.07.2025) στην πόλη και τον ευρύτερο αστικό ιστό των Χανίων ,στον Πλατανιά και στο Κολυμπάρι.

Ειδικότερα:

Ελέγχθηκαν 823 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 135 παραβάσεις οι οποίες περιελάμβαναν :

19 μη χρήση κράνους

10 μη χρήση ζώνης

4 οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

10 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

8 χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

9 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

5 παραβίαση προτεραιότητα (πινακίδα STOP)

3 στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος

3 προκληση υπερβολικού θορύβου λόγω μη χρήσης σιγαστήρα

64 λοιπές παραβάσεις

Επίσης ακινητοποιήθηκαν 30-οχήματα και αφαιρέθηκαν σχετικά έγγραφα και στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την

Κρήτη με στόχο την πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου οδικής ασφαλείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από την 1 η Ιουλίου έχει τεθεί σε εφαρμογή η πανελλαδική δραση της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» που αφορά στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την επικράτεια και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός στοχευμένου σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που καλύπτει το σύνολο των αναβατών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων.

