Ηράκλειο: Δημιουργείται ιατρείο για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα γιατρός του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που γίνεται για την οργάνωση και λειτουργία ιατρείου αναφορικά με τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή και παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση, σε όλη την Ελλάδα .

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023, τα περιστατικά γονόρροιας τριπλασιάστηκαν, ενώ οι διαγνώσεις πρώιμης σύφιλης διπλασιάστηκαν, συγκριτικά με το 2020.

Όσον αφορά στα περιστατικά χλαμυδιακής λοίμωξης, παρουσιάζονται επίσης αυξημένα 50% σε σχέση με το 2020.

Όπως λένε οι ειδικοί, το στίγμα γύρω από τα νοσήματα αυτά, συχνά αποτρέπει τα άτομα από το να αναζητήσουν έγκαιρα ιατρική βοήθεια, οδηγώντας σε καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία.

«Η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος» είπε ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης σημειώνοντας ότι το ιατρείο θα λειτουργήσει σε εύκολα προσβάσιμο κεντρικό σημείο της πόλης, με ευθύνη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κάποια από αυτά τα νοσήματα είναι τα χλαμύδια, η γονόρροια, ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, η σύφιλη,η ιογενής ηπατίτιδα.

Πολλά μπορεί να είναι ασυμπτωματικά, ειδικά στα αρχικά στάδια, γεγονός που καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση και συμβάλλει στην εξάπλωσή τους.

Η χρήση προφυλακτικού, ο εμβολιασμός (για HPV, ηπατίτιδα Α και Β) και ο τακτικός διαγνωστικός έλεγχος είναι απαραίτητα για την πρόληψη.

Είναι σημαντικό κάθε άτομο που υποψιάζεται ότι έχει εκτεθεί σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα ή εμφανίζει συμπτώματα, να απευθυνθεί άμεσα σε γιατρό για διάγνωση και θεραπεία.

Πιλότος στο Ράδιο Κρήτη: 200 μέτρα από τη θάλασσα σε λιόφυτο ξεκίνησε η φωτιά στα Φέρμα - Με φλόγιστρο έκαναν εργασίες;

Ηράκλειο: Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη η γυναίκα δεν τα κατάφερε