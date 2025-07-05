Κρήτη: Η ποινή στον καθηγητή που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτριες
δικαστηρια χανιων
clock 08:10 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ομόφωνα ένοχο όπως και πρωτόδικα, έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον 63χρονο Χανιώτη καθηγητή για την ασέλγεια σε 6 μαθήτριες, ακολουθώντας την σχετική εισαγγελική πρόταση.

Στον καθηγητή επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών κατά συγχώνευση ( 8 συν 4 συν 3 συν 3 συν 1 συν 1) όπως και πρωτόδικα.

Στη συνέχεια το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε και τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση, αυτό του πρώτερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει επίσης να απορριφθούν όλα.

δικαστήρια χανίων Καθηγητης Ασέλγεια
