Ηράκλειο: Προσφορές στα εμπορικά καταστήματα... πριν τις καλοκαιρινές εκπτώσεις

Σε βαθμό ο οποίος δεν είναι ο επιθυμητός κινείται η αγορά του Ηρακλείου παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των εμπόρων.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μενέλαος Σκουλούδης, κίνηση υπάρχει, αλλά όχι όπως την περιμέναμε και αν συγκρίνουμε με αντίστοιχες περιόδους άλλων χρονιών, τα πράγματα ήταν τότε σαφώς καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως αρκετά καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει προσφορές, ωστόσο το αγοραστικό κοινό φαίνεται να περιμένει την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων για να προχωρήσει σε πιο οργανωμένες αγορές.

Παράλληλα, ο τουρισμός –που συχνά δίνει μια επιπλέον δυναμική στη λιανική αγορά της πόλης– δεν φαίνεται φέτος να έχει τη συμβολή που θα ήθελαν οι έμποροι. «Δεν υπάρχει μεγάλο budget από τους επισκέπτες ώστε να διαθέσουν χρήματα σε αγορές. Ουσιαστικά δεν έχουμε δει τον τουρισμό να στηρίζει την τοπική αγορά σε επίπεδο που να κάνει διαφορά», σχολίασε ο κ. Σκουλούδης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε, τα καταστήματα είναι έτοιμα για την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων από τη μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Ιουλίου, περιμένοντας την ενίσχυση της κίνησης.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους καταναλωτές, καλώντας τους να κάνουν την έρευνα αγοράς τους και να προτιμήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις για τις αγορές τους. «Τα χρήματα που φεύγουν δεν γυρίζουν πίσω. Είναι καλύτερο να υποστηρίζουμε τα καταστήματα της πόλης μας παρά κάποια ανώνυμη πολυεθνική», τόνισε.

