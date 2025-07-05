ΠΑΡ.10 Απρ 2026 14:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Προσφορές στα εμπορικά καταστήματα... πριν τις καλοκαιρινές εκπτώσεις
προσφορές στα εμπορικά του Ηρακλείου
clock 11:37 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε βαθμό ο οποίος δεν είναι ο επιθυμητός κινείται η αγορά του Ηρακλείου παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των εμπόρων.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μενέλαος Σκουλούδης, κίνηση υπάρχει, αλλά όχι όπως την περιμέναμε και αν συγκρίνουμε με αντίστοιχες περιόδους άλλων χρονιών, τα πράγματα ήταν τότε σαφώς καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως αρκετά καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει προσφορές, ωστόσο το αγοραστικό κοινό φαίνεται να περιμένει την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων για να προχωρήσει σε πιο οργανωμένες αγορές.

προσφορές στα εμπορικά του Ηρακλείου

Παράλληλα, ο τουρισμός –που συχνά δίνει μια επιπλέον δυναμική στη λιανική αγορά της πόλης– δεν φαίνεται φέτος να έχει τη συμβολή που θα ήθελαν οι έμποροι. «Δεν υπάρχει μεγάλο budget από τους επισκέπτες ώστε να διαθέσουν χρήματα σε αγορές. Ουσιαστικά δεν έχουμε δει τον τουρισμό να στηρίζει την τοπική αγορά σε επίπεδο που να κάνει διαφορά», σχολίασε ο κ. Σκουλούδης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε, τα καταστήματα είναι έτοιμα για την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων από τη μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Ιουλίου, περιμένοντας την ενίσχυση της κίνησης.

προσφορές στα εμπορικά του Ηρακλείου

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους καταναλωτές, καλώντας τους να κάνουν την έρευνα αγοράς τους και να προτιμήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις για τις αγορές τους. «Τα χρήματα που φεύγουν δεν γυρίζουν πίσω. Είναι καλύτερο να υποστηρίζουμε τα καταστήματα της πόλης μας παρά κάποια ανώνυμη πολυεθνική», τόνισε.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκπτώσεις Εμπορικος Σύλλογος Τοπικη Οικονομια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis