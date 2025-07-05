Ξενοδόχοι Ηρακλείου: Να επιστραφεί το τέλος κλιματικής αλλαγής που πλήρωσαν οι τουρίστες στην Ιεράπετρα

Να επιστραφεί στο σύνολό του το τέλος κλιματικής αλλαγής που καταβλήθηκε από τους 5.000 επισκέπτες οι οποίοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατάλυμα λόγω της πυρκαγιάς στην Ιεράπετρα, ζητά με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου, ενημερώνοντας για την έντονη δυσαρέσκεια των 5.000 επισκεπτών που κλήθηκαν να πληρώσουν ξανά το τέλος κλιματικής αλλαγής.

“Την ώρα που οι επιχειρηματίες του Τουρισμού επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά και μεγάλη ενσυναίσθηση, σπεύδοντας οργανωμένα και με ασφάλεια να μετακινήσουν τους πελάτες τους από τα ξενοδοχεία που απειλούνταν από τις φλόγες, σε άλλα σε ασφαλείς “ζώνες”, η Πολιτεία όχι μόνο αντανακλαστικά δεν επέδειξε αλλά ούτε στοιχειώδη ευαισθησία”, τονίζεται στην επιστολή των Ξενοδόχων.

Οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου προτείνουν συγκεκριμένα τα εξής:

1. Να επιστραφεί στο σύνολό του το τέλος κλιματικής αλλαγής που καταβλήθηκε από τους 5.000 επισκέπτες οι οποίοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατάλυμα λόγω της πυρκαγιάς.

2. Να δημιουργηθεί άμεσα ένας σαφής μηχανισμός αντίδρασης του Υπουργείου για τέτοιες έκτακτες περιστάσεις, ώστε να αποτρέπονται ανάλογες αδικίες στο μέλλον.

3. Να υπάρξει άμεση και σαφής ενημέρωση των ξενοδοχειακών ενώσεων και των επαγγελματιών του κλάδου για τη σωστή διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, ώστε να αποφεύγονται περιττές ταλαιπωρίες για επισκέπτες και επαγγελματίες.

“Η έγκαιρη και σωστή διαχείριση τέτοιων ζητημάτων είναι απαραίτητη για την εικόνα της χώρας μας ως αξιόπιστος και φιλόξενος τουριστικός προορισμός”, καταλήγουν στην επιστολή τους οι Ξενοδόχοι του Ηρακλείου.

