Κρήτη - Υδρογονάνθρακες: Μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλες πετρελαϊκές για τον διαγωνισμό της Chevron

Μετά τη Chevron που επίσημα εκδήλωσε ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες της Κρήτης και της Πελοποννήσου, πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλες πετρελαϊκές διερευνούν την πιθανότητα συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό της χώρας μας.

Για τις έρευνες στους υδρογονάνθρακες, σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέος γύρος παραχωρήσεων. Τρέχει ο διεθνής διαγωνισμός για τη μίσθωση των θαλάσσιων blocks «Νότια της Πελοποννήσου» και «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης II».

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή

Πληροφορίες θέλουν τους πετρελαϊκούς κολοσσούς TotalEnergies, BP και Eni πρόσφατα να ζήτησαν από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ενημέρωση για τον διεθνή διαγωνισμό για τα προαναφερόμενα θαλάσσια blocks, ο οποίος προκηρύχθηκε κατόπιν της επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπέβαλλε η Chevron και της αποδοχής της από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Πηγές αναφέρουν ότι οι άλλες «Big Oil» δεν αποκλείεται σύντομα να αποκτήσουν πρόσβαση και στο data room της ΕΔΕΥΕΠ με τα σεισμικά δεδομένα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Αν και εφόσον καταθέσουν επίσημα εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στον διεθνή διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός υπενθυμίζεται ότι λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι συζητήσεις για τους υδρογονάνθρακες με HELLENiQ ENERGY

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HELLENiQ ENERGY είχε κάνει γνωστό ότι η εταιρεία συζητά με διεθνείς παίκτες για την από κοινού συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τρεις προαναφερόμενοι νέοι όμιλοι είναι σε συζητήσεις με την ελληνική εταιρεία, ενώ να σημειωθεί πώς η TotalEnergies ήταν εταίρος με την HELLENiQ ENERGYκαι την ExxonMobil στα παραχωρημένα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των περιοχών «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης». Η TotalEnergies, αποχώρησε από τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Ο διαγωνισμός της Λιβύης

Σημειώνεται, ότι η όρεξη… των πετρελαϊκών έχει ανοίξει και με τον αντίστοιχο διαγωνισμό της Λιβύης. Η έρευνα για τους υδρογονάνθρακες της αφρικανικής χώρας συνοδεύονται από την κίνηση αμφισβήτησης του ελληνικού διαγωνισμού και των θαλάσσιων blocks της Κρήτης.

Όπως και να χει, οι TotalEnergies, BP και Eni είναι γνώστες της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου. Η Eni ανακάλυψε το μεγαλύτερο κοίτασμα της περιοχής το Ζορ της Αιγύπτου και η BPδραστηριοποιείται σε Ισραήλ και Δέλτα του Νείλου.

Πηγή: ΟΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δήμος Ηρακλείου: Με το... σταγονόμετρο οι ποσότητες νερού από το φράγμα Αποσελέμη

Αγία Παρασκευή: Εκτέλεσαν άνδρα στη μέση του δρόμου – Βρέθηκαν πέντε κάλυκες