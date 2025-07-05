Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για τους άσκοπους πυροβολισμούς στο σπίτι του

Άσκοποι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε χωριό του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι και το γεγονός καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Την επόμενη ημέρα οι αστυνομικοί έκαναν αυτοψία και εντόπισαν περίπου 20 κάλυκες ενώ συνέλαβαν και τον 52χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη χθες (04.07.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 03.07.2025 κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης ερίφθησαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του ημεδαπού και σε υπαίθριο χώρο που έλαβε μέρος η εκδήλωση κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -161- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και -20- κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

