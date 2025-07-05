Ο αγρότης που προκάλεσε ευρωπαϊκή έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει σκάνδαλα και στον ΕΛΓΑ

«Ξεκινήσαμε, βλέποντας το αεροδρόμιο της 112 πτέρυγας μάχης, που φαίνεται μία σύζυγος πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να νοικιάζει σε 600 μέτρα έκταση γύρω στις 3.000 ελιές και να παίρνει επιδοτήσεις, χωρίς μηχανήματα, χωρίς εξοπλισμούς και έπαιρνε 120.000 στην τσέπη κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι το 2023», επεσήμανε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο OPEN και το Τώρα Μαζί ο αγρότης Κώστας Μητροδήμος -που με τις αποκαλύψεις του προκάλεσε νέα έρευνα της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

«Η Κάρλα έχει θέματα. Έχουμε 5 τρακτέρ στο χωριό και δηλωμένα 85. Στη Νίσυρο έχουν δηλώσει στην κορυφή του βουνού ρόκα και όλο το υπόλοιπο νησί το νοικιάζουν από ένα μοναστήρι και το κάνουν βοσκότοπο. Το δηλώνουν αρδευόμενο ενώ δεν έχουν οι κάτοικοι να πιούν νερό. Κατέθεσαν φάκελο βελτίωσης για να το βάλουν μετά από λίγο αμπέλια» πρόσθεσε.

«Σε 3 χωριά της Μαγνησίας δόθηκαν αποζημιώσεις για αμυγδαλιές κατ' εξαίρεση και πέταξαν απ' έξω όλη την Ελλάδα. Εμείς καταθέσαμε φάκελο για να πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί», συνέχισε.

Σκάνδαλα και στον ΕΛΓΑ

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι υπάρχουν και στον ΕΛΓΑ σκάνδαλα. «Είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το 2023, μετά τις πλημμύρες, οι καταγγελίες για τον ΕΛΓΑ γίνονται η μία μετά την άλλη», προσθέτοντάς πως τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές έδωσαν ενισχύσεις σε 15.000 ΑΦΜ .

«Υπάρχει υποστελέχωση και στον ΕΛΓΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να έχει πάνω 1.600 άτομα προσωπικό και έχει με το ζόρι 500. Προς τα πού να πάνε; Ο ΕΛΓΑ το ίδιο. Πώς να γίνουν οι έλεγχοι για τις καταγγελίες;», τόνισε.

Μάλιστα, ο Γιώργος Καραμήτρος κατήγγειλε ότι στέλεχος του ΕΛΓΑ τον εκφόβισε ότι θα του κάνει μήνυση, επειδή άρχισε να μιλά για την κακοδιαχείριση στον οργανισμό. «Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ να με αμφισβητήσει και να μου πει ότι αν δεν κάνεις καταγγελία θα κινηθούμε νομικά».

Δολοφονία στην Αγ. Παρασκευή: Μυστήριο καλύπτει την ταυτότητα του θύματος -Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πάνω από 3.500 καταγγελίες πολιτών σε 18 ημέρες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακαλούν μαζικά τις αιτήσεις υπό τον φόβο των ελέγχων...