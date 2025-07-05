Δολοφονία στην Αγ. Παρασκευή: Μυστήριο καλύπτει την ταυτότητα του θύματος -Τι εξετάζουν οι Αρχές

Μυστήριο καλύπτει την ταυτότητα του άνδρα που δολοφονήθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι της Παρασκευής 5/07 στην Αγία Παρασκευή, καθώς μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών δεν έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν την ταυτότητά του.

Πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος δεν είναι σεσημασμένος, ούτε διαμένει στην περιοχή. Αρχικά οι αστυνομικοί εξέτασαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για εισαγόμενο δολοφόνο, ο οποίος είχε έρθει στη χώρα μας για να «τακτοποιήσει» κάποια δουλειά για λογαριασμό της «Greek Mafia» με τον δράστη να τον σκοτώνει προτού προχωρήσει στο σχέδιο του. Όμως γρήγορα αυτό το ενδεχόμενο έδειξε να μην έχει πολλές πιθανότητες.

Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί πλέον του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο να πρόκειται για μέλος τουρκικής συμμορίας. Να πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμη θύμα του ανηλεή πολέμου ανάμεσα στις μαφιόζικες οργανώσεις της γειτονικής χώρας που λύνουν τις διαφορές τους στην Ελλάδα.

Στην κατοχή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αντικείμενα. Το κινητό του τηλέφωνο, όπου οι επαφές και τα μηνύματα είναι όλα σε ξένη γλώσσα καθώς και κλειδιά από σπίτι.

Πλέον η αστυνομική έρευνα κινείται ανάποδα. Δηλαδή, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας από την οδό Ειρήνης, όπου σημειώθηκε το φονικό, προκειμένου να εντοπιστεί το δρομολόγιο που ακολούθησε, ώστε να φτάσουν σε κάποιο αυτοκίνητο, ή το σπίτι από το οποίο ξεκίνησε την πορεία του. Το γεγονός πως ήταν πεζός, σημαίνει πως κάπου κοντά, πρέπει να υπάρχει σταθμευμένο κάποιο όχημα ή μηχανή. Εκτός και εάν τον μετέφερε εκεί κάποιος φίλος του. Εάν δεν υπάρξουν ευρήματα από την έρευνα, οι αξιωματικοί συζητούν σοβαρά να ζητήσουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του θύματος προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για το που μπορεί να διέμενε ή ποιες ήταν οι επαφές του. φωτογραφίες και αποτυπώματα του θύματος, έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ΙΝΤΕΡΠΟΛ και άλλες διεθνείς διωκτικές αρχές προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των Τουρκικών υπηρεσιών, μήπως και τον έχουν καταχωρημένο ως ύποπτο για δράση.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο μαυροφορεμένος δράστης, πυροβόλησε από κοντινή απόσταση τον πεζό άνδρα, πυροβολώντας τον 5 φορές. Οι κάλυκες έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια όπου εξετάζονται για τυχόν γενετικό υλικό ή αποτυπώματα.

Πληροφορίες από parapolitika.gr

