ΣΑΒ.11 Απρ 2026 10:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη - μεταναστευτικό: Σκάφος με 73 άτομα ανοιχτά των Καλών Λιμένων
μεταναστες
clock 08:50 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα καραβιά μεταναστών τα ξημερώματα της Κυριακής (6/7), ανοιχτά των νοτίων παραλίων της Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός και η διάσωση 73 αλλοδαπών που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή, 32 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Η επιχείρηση έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Πορτογαλίας, που έσπευσε στην περιοχή για βοήθεια.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και τώρα δρομολογείται η μεταφορά τους με λεωφορεία στο Ηράκλειο.

Κατά τον χρόνο της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν βορειοβορειοδυτικοί άνεμοι 3 μποφόρ.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες Καλοί λιμένες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis