Κρήτη - μεταναστευτικό: Σκάφος με 73 άτομα ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Νέα καραβιά μεταναστών τα ξημερώματα της Κυριακής (6/7), ανοιχτά των νοτίων παραλίων της Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός και η διάσωση 73 αλλοδαπών που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή, 32 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Η επιχείρηση έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Πορτογαλίας, που έσπευσε στην περιοχή για βοήθεια.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και τώρα δρομολογείται η μεταφορά τους με λεωφορεία στο Ηράκλειο.

Κατά τον χρόνο της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν βορειοβορειοδυτικοί άνεμοι 3 μποφόρ.

