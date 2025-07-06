Σήμερα το ταξίδι Γεραπετρίτη στη Λιβύη - Οι προκλήσεις, οι παγίδες και στο βάθος η ΑΟΖ

Με στόχο να ξαναπιάσει το νήμα των ελληνολιβυκών σχέσεων που διαταράχθηκαν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στη Βεγγάζη προκειμένου επί της ουσίας να δει αν υπάρχει έδαφος για την επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Σήμερα θα έχει συνάντηση με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ και το αποτέλεσμα της συνάντησης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την επόμενη επίσκεψή του στη Δυτική Λιβύη την άλλη εβδομάδα.

Η Αθήνα επιθυμεί να έχει παράλληλες συζητήσεις και με την Τρίπολη μέχρι να υπάρξει ενιαία διεθνής εκπροσώπηση της χώρας, η οποία βέβαια βρίσκεται ακόμη στη δίνη των εσωτερικών εντάσεων. Οι δύο πλευρές διαχωρίστηκαν το 2014, έχουν βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές διαφορές και για την Ελλάδα ο τρόπος να τις προσεγγίσει είναι μόνο να αξιοποιήσει τη θέση της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ως μέλος του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αν τελικά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μεταβεί στις 15 Ιουλίου και στην Τρίπολη είναι σημαντική η συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Βουλής Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος φαίνεται να συμφωνεί με την εμπλοκή και της Αιγύπτου για το μέλλον των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας εκτός της Τουρκίας και τις επιδιώξεις της.

Είναι θετικό ότι -προς το παρόν- δεν επικυρώνεται από τη Βουλή το τουρκολιβυκό μνημόνιο το οποίο έχει επικυρωθεί από την πρώτη στιγμή της συμφωνίας από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.Το Κάιρο βέβαια έχει δικούς του λόγους να θέλει να εμπλακεί καθώς θέλει να έχει το μονοπώλιο επιρροής στη Βόρεια Αφρική, και γνωρίζει επίσης ότι περαιτέρω ενίσχυση της Τουρκίας στην περιοχή θα πιέσει και τα χερσαία σύνορα που έχει με τη Λιβύη.

Το δυνατό σημείο όμως της Άγκυρας είναι το γεγονός ότι έχει αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις της με τον Χαφτάρ, έχει επρροή επι του πεδίου στρατιωτική και οικονομική ενώ ασφαλώς η πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψαν οι κρατικές εταιρείες πετρελαίου των δύο χωρών για την έναρξη ερευνών σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης είναι κάτι που θα βρούμε μπροστά μας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι η Τουρκία άνοιξε πρόσφατα και προξενείο στη Βεγγάζη, ενώ επισκέφτηκε την Αγκυρα και ο γιος του στρατηγού Χαφταρ, αντιστράτηγος Σαντάμ Χαφτάρ που είναι και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Εθνικού Στρατού της Λιβύης.

Είναι βέβαιο ότι για την Τουρκία, η Λιβύη αποτελεί κομβική σημασία συμπαίκτη διότι της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν διάδρομο επιρροής που ξεκινά από τη κεντρικό Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την κεντρική Αφρική. Για αυτό και η αποστολή του Έλληνα υπουργού εξωτερικών θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, πολύ περισσότερο δε που στην εξίσωση υπάρχει και το μεταναστευτικό...

πηγή: newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

