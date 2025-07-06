Κρήτη - μεταναστευτικό: Το ένα μετά το άλλο τα σκάφη στα νότια παράλια ...

Εκρηκτική είναι η κατάσταση με το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Μέσα σε λίγες ώρες συνολικά 323 άτομα έφτασαν με σκάφη στα νοτια του νομού Ηρακλείου και στη Γαύδο, σε πέντε διαφορετικά περιστατικά.

Όπως έγραψε το ekriri, το πρώτο σκάφος με 73 άτομα εντοπίστηκε ανοιχτά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Η επιχείρηση έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Πορτογαλίας, που έσπευσε στην περιοχή για βοήθεια. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής και δρομολογείται η μεταφορά τους με λεωφορεία στο Ηράκλειο.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά σε 96 άτομα, τα οποία αποβιβάστηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στο λιμανάκι της Λούτρας του Δήμου Γόρτυνας.

Επίσης άλλα 67 άτομα αποβιβάστηκαν από το σκάφος που τους μετέφερε στο Λέντα του Δήμου Γόρτυνας.

Παράλληλα ανοιχτά της Γαύδου σήμερα τα ξημερώματα έγιναν δύο επιχειρήσεις διάσωσης, η μία από σκάφος που Λιμενικού όπου περισυνελέγησαν 20 άτομα και η δεύτερη από φορτηγό πλοίο που μετέφερε στο νησί, άλλα 67 άτομα.

