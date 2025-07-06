Η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη - Μεγάλες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο

Με τον υδράργυρο να «χτυπάει» κόκκινο, η δροσιά του κλιματιστικού είναι απαραίτητη, αλλά θα χρειαστεί να την… πληρώσουμε ακριβά, όπως φαίνεται.

Οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τα πράσινα τιμολόγια του Ιουλίου είναι αυξημένες μέχρι και 13% σε ορισμένες περιπτώσεις σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο κυμαίνονται από τα 0,142 ευρώ έως και τα 0,205 ευρώ / κιλοβατώρα.

Οι αυξήσεις συγκριτικά με τον Ιούνιο κυμαίνονται περίπου από 4,5% μέχρι και 13%.

Η Ελλάδα, κάπως έτσι, καταλαμβάνει μία δυσάρεστη πρωτιά, αφού έχει ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης.

Ενδεικτικά:

– Ελλάδα: 85,73€ / MWh.

– Μέση ευρωπαϊκή τιμή: 70€ / MWh.

– Σουηδία: 8,09€ / MWh.