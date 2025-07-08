Ηράκλειο: Αναβιώνει η άγρια δολοφονία της 33χρονης στη Νέα Αλικαρνασσό

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο, εκδικάζεται σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δολοφονία της 33χρονης γυναίκας τον Δεκέμβριο 2019, μέσα στο σπίτι της στη Νέα Αλικαρνασσό.

Κατηγορούμενος ο 59 ετών σήμερα σύζυγός της όποιος κατηγορείται τι σκότωσε την άτυχη γυναίκα λίγη ώρα αφού είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους μετά από βραδινή έξοδο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2021 το δικαστήριο είχε επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό

Το χρονικό

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, έγινε λίγη ώρα αφού το ζευγάρι είχε επιστρέψει στο σπίτι από βραδινή έξοδο.

Άρχισαν να διαπληκτίζονται με συνέπεια ο δράστης να πάρει το κυνηγετικό όπλο και να πυροβολήσει δύο φορές τη σύζυγό του, μέσα στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού την ώρα που το 4χρονο παιδί της οικογένειας βρισκόταν λίγα μέτρα παραδίπλα.

Γύρω στη μιάμιση επέστρεψαν στο σπίτι τους και περίπου στις 02.30, η άτυχη γυναίκα έπεφτε νεκρή από τα σκάγια της κυνηγετικής καραμπίνας.

