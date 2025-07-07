Ηράκλειο: Ελεύθερος ο 23χρονος που... ξάφνιασε τον 22χρονο με τις ερωτικές του επιθυμίες
Δικαστήρια
clock 17:53 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ελεύθερος με τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας των 1.000 ευρώ μέχρι τις 21/7 αφέθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος που συνελήφθη για τις ερωτικές πράξεις με έναν άγνωστο άνδρα σε ξενοδοχείο της Σταλίδας στον Δήμο Χερσονήσου. 

Ο 23χρονος απολογήθηκε σήμερα στην Ανακρίτρια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 23χρονου, Γιώργο Λιονάκη, ο νεαρός ζήτησε συγνώμη και δήλωσε σοκαρισμένος με όσα έχουν συμβεί καθώς όπως ισχυρίζεται, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να κάνει κάτι τέτοιο σε έναν άγνωστο άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι 23χρονος, όντας σε κατάσταση μέθης, μπήκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου κοιμόταν ένας 22χρονος Γερμανός με τη σύντροφό του και νομίζοντας ότι είναι ο δικός του σύντροφος, άρχισε να ερωτοτροπεί μαζί του ενώ εκείνος κοιμόταν. 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Χτύπησε την έγκυο σύζυγό του στην κοιλιά!

Από τα Χανιά στο Ηράκλειο το 12χρονο παιδάκι μετά το σοβαρό τροχαίο

