Από τα Χανιά στο Ηράκλειο το 12χρονο παιδάκι μετά το σοβαρό τροχαίο

Στο ΠΑΓΝΗ θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες αφού υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κίσσαμο όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα.

Από το τροχαίο, όπως αναφέρει το zarpanews τραυματίστηκαν και οι γονείς του, που νοσηλεύονται επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σε καλύτερη κατάσταση.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι, μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου με αγροτικό, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να φύγει από τον δρόμο, να πέσει σε γκρεμό και να σταματήσει στον κορμό ενός δέντρου.

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 2 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές - "Κόκκινα" τέσσερα σπίτια

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι - Συνελήφθησαν οδηγοί