Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι - Συνελήφθησαν οδηγοί

Συνεχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι στην Περιφέρεια Κρήτης, με απώτερο σκοπό την συμμόρφωση των οδηγών απέναντι στον νέο ΚΟΚ αλλά και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Από την Παρασκευή (04/07) έως και την Κυριακή (06/07) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, βεβαίωσαν παραβάσεις σε οχήματα, άτομα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αναλυτικά:

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Ιουλίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πρόληψη και καταστολή της

εγκληματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί ειδικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ,πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οχήματα , άτομα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Ειδικότερα:

Ελέγχθηκαν 552 άτομα, 368- οχήματα και 14 επιχειρήσεις.

Συνελήφθησαν 8 ημεδαποί (3 για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 3-για παραεμπόριο και 2 για διατάραξη-υπέρβαση ωραρίου) και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και 280 είδη παραεμπορίου

Βεβαιώθηκαν -125- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι οποίες αφορούσαν:

13 οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος

37 μη χρήση κράνους

20 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

3 μη χρήση ζώνης

5 παραβίαση προτεραιότητας

4 πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών

5 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

38 λοιπές παραβάσεις

Επίσης αφαιρέθηκαν προβλεπόμενα έγγραφα οδηγών και στοιχεία οχήματος.

