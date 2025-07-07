Κρήτη: Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι επόμενες μέρες - Η πρόγνωση του Μανώλη Λέκκα

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι και την Τετάρτη (09/07) σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Μανώλη Λέκκα που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ως η αλλαγή στην θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ακρότητες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του οι υψηλότερες τιμές (μέγιστες τιμές άνω των 35 βαθμών) θα σημειωθούν από τη Τρίτη (08/07) έως και την Τετάρτη (09/07), όπου εκείνη την ημέρα θα υπάρξει και κορύφωση.

Για σήμερα, Δευτέρα (07/07) προβλέπεται αίθριος καιρός με την μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας να μην ξεπερνάει στα βόρεια τμήματα του νησιού τους 31-33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 32-34 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Την Τρίτη (08/07) οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ και το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και στο νότιο τμήμα της Κρήτης τους 34-36 βαθμούς.

Την Τετάρτη (09/07) η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αγγίζει τους 36 βαθμούς στα νότια ενώ στο βόρειο τμήμα του νησιού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη (10/07) και την Παρασκευή (11/07) οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις ενώ και η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

