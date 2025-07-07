Κρήτη: Τροχαίο με απεγκλωβισμό οδηγού - Επενέβη η Πυροσβεστική

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (06/07) λίγο έξω από τα Χανιά.

Συγκεκριμένα ένα επιβατικό Ι.Χ που οδηγούσε μια γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της με συνέπεια το αυτοκίνητο να εξετράπη της πορείας του και να προσκούει σε τοιχίο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι υπαλλήλους όπου και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Η οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες.

Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα συνεπεία τροχαίου στα Χανιά Κρήτης και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2025

