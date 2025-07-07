100.6 FM KnossosFM
101.5 FM Ράδιο Κρήτη
Κρήτη: Τροχαίο με απεγκλωβισμό οδηγού - Επενέβη η Πυροσβεστική
clock 07:33 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (06/07) λίγο έξω από τα Χανιά.

Συγκεκριμένα ένα επιβατικό Ι.Χ που οδηγούσε μια γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της με συνέπεια το αυτοκίνητο να εξετράπη της πορείας του και να προσκούει σε τοιχίο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι υπαλλήλους όπου και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Η οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες.

