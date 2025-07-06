Ρέθυμνο: Στο εμπορικό λιμάνι οι εκατοντάδες μετανάστες μετά τις αντιδράσεις
clock 23:25 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο χώρο του εμπορικού λιμανιού αποβίβασαν οι λιμενικές αρχές τους 442 μετανάστες που μεταφέρθηκαν από την Αγία Γαλήνη το απόγευμα.

Συνολικά ειναι 442 άτομα, όλοι άντρες. Από αυτούς οι 350 περίπου ειναι Αιγύπτιοι και οι υπόλοιποι από Μπαγκλαντές και από Σουδάν.

Λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε με τη μεταφορά τους, πρώτα προς το Χανιά, μετά το "μπλοκάρισμα" ξανά στο Ρέθυμνο και μέχρι να βρεθεί χώρος για να φιλοξενηθούν, επί της ουσίας η διαδικασία της ταυτοποίησης δεν έχει γίνει από τις λιμενικές αρχές, όπως αναφέρει το Goodnet.

Τι συνέβη νωριτερα

Η έλλειψη χώρου προσωρινής διαμονής και οι ανεπιτυχείς προσπάθειες των φορέων να βρουν το σημείο φιλοξενίας των μεταναστών οδήγησε αρχικά στη λύση να μεταφερθούν στην Αγυιά Χανίων. Έτσι τα λεωφορεία άρχισαν να τους μεταφέρουν στα Χανιά, όμως στη μέση της διαδρομής ενημερώθηκαν οι οδηγοί να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν στο Ρέθυμνο.

Όπως φαίνεται υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις που απέτρεψαν τη μεταφορά των μεταναστών στα Χανιά και έτσι όλα τα λεωφορεία επέστεψαν στο Ρέθυμνο.

Μετά από διαβουλεύσεις και ελλειψει άλλου χώρου το λιμεναρχειο  αποφάσισε να τους αποβιβάσει στο λιμάνι.

Το πως θα παραμείνουν εκεί, χωρίς υποδομές και υπό συνθήκες καύσωνα είναι ένα μεγάλο ερώτημα. 

Την σίτιση τους ανέλαβε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για την Κυριακή και την Δευτέρα ενώ η περιφέρεια θα μεταφέρει χημικές τουαλέτες.

(Φωτογραφία από τους μετανάστες στο εμπορικό λιμάμνι του Ρεθύμνου)

 

