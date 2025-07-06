Κρήτη: Χωρίς σταματημό οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Εκατοντάδες μετανάστες διασώθηκαν την Κυριακή

Ασφυκτικό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται στο μεταναστευτικό στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες με τις βάρκες και τα σκάφη να φτάνουν το ένα μετά το άλλο, στη Γαύδο και στα νότια παράλια του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε στην Αγία Γαλήνη η μεταφορά 430 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Γαύδου. Aρχικά ήταν να μεταφερθούν στην Αγιά Χανίων αλλά σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν αντιδράσεις και επέστρεψαν στο Ρέθυμνο.

Μετά τα πέντε συνολικά περιστατικά που κατεγράφησαν τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια του Ηρακλείου και σε Γαύδο, με 323 άτομα, το νέο περιστατικό απασχόλησε το Λιμενικό στο νησί.

Επίσης αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του νομού Ρεθύμνου νωρίτερα σήμερα, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκαλώντας έναν ακόμη συναγερμό στις Αρχές. Στο σκάφος επέβαιναν πάνω από 400 άτομα, και μεταφέρονται σταδιακά με σκάφη του Λιμενικού, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Με την τελευταία "καραβιά" μιλάμε για συνολικά σχεδόν 800 άτομα μόνο σήμερα Κυριακή, από τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι!

Σε αυτούς δεν υπολογίζουμε τους 77 που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου την Παρασκευή και το Σάββατο.

Το ερώτημα είναι πού θα φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

