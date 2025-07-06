Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 400 άτομα σε αλιευτικό ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης!

Ασφυκτικό είναι το σκηνικό που διαμορφωνεται στο μεταναστευτικό στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες με τις βάρκες και τα σκάφη να φτάνουν το ένα μετά το άλλο, στη Γαύδο και στα νότια παράλια του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Μετά τα πέντε συνολικά περιστατικά που κατεγράφησαν τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια του Ηρακλείου και σε Γαύδο, με 323 άτομα, ένα νέο περιστατικό απασχολεί το Λιμενικό στο νησί.

Αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του νομού Ρεθύμνου, νωρίτερα σήμερα, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκαλώντας έναν ακόμη συναγερμό στις Αρχές.

Στο σκάφος επιβαίνουν πάνω από 400 άτομα, 442 σύμφωνα με τις πληροφορίες, και μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι.

Με την τελευταία "καραβιά" μιλάμε για συνολικά 765 άτομα μόνο σήμερα Κυριακή, από τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι!

Σε αυτούς δεν υπολογίζουμε τους 77 που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου την Παρασκευή και το Σάββατο.

Το ερώτημα είναι πού θα φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

Η κατάσταση είναι εκρηκτική με το προσωπικό του Λιμενικού να δοκιμάζει τις αντοχές του, ζητώντας μάταια ενίσχυση σε προσωπικό, τους Δήμους της Κρήτης να καλούνται να διαχειριστούν χωρίς πόρους το τεραστιο κύμα ανθρώπων που μέσα σε λίγες πρέπει να φιλοξενηθούν και να σιτιστούν, χωρίς ουσιαστικά πόρους και κυρίως καμία στρατηγική από πλευράς Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου.

