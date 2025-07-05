ΠΑΡ.10 Απρ 2026 20:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης - Εντοπίστηκαν σε λέμβο 33 άτομα
clock 15:29 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία ακόμα διάσωση  μεταναστών σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (05/07) 2,8 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 33 αλλοδαπούς, 32 άνδρες και μία γυναίκα, που επέβαιναν πάνω σε λέμβο και  εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα.

Οι αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή και διάσωση τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Ρέθυμνο.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis