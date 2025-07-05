Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης - Εντοπίστηκαν σε λέμβο 33 άτομα

Μία ακόμα διάσωση μεταναστών σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (05/07) 2,8 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 33 αλλοδαπούς, 32 άνδρες και μία γυναίκα, που επέβαιναν πάνω σε λέμβο και εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα.

Οι αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή και διάσωση τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Ρέθυμνο.

