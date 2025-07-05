Στ. Καρακούδης: Σκοπός της ΕΛ.ΑΣ η καθολική χρήση του κράνους σε όλη την Κρήτη - Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο

Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Δρομολόγια» με τον Γιάννη Λιονάκη, με κεντρικό προσκεκλημένο τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, Αστυνόμο Α΄ Στέλιο Καρακούδη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιουνίου 2025, καθώς και στην πανελλαδική καμπάνια για την καθολική εφαρμογή της χρήσης κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων.

Καθολική Χρήση Κράνους έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Ο κ. Καρακούδης υπογράμμισε πως ο νέος Κ.Ο.Κ. στοχεύει στην αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων τραυματισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Αστυνομία – με κατευθύνσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. – υλοποιεί καμπάνια για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικού κράνους, με χρονικό ορίζοντα την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.

«Δεν μιλάμε απλώς για συμμόρφωση, αλλά για την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας οδικής ασφάλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διοικητής, τονίζοντας πως ο στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή του μέτρου σε εθνικό επίπεδο. Η χρήση του κράνους μειώνει δραστικά την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος, προστατεύοντας τη ζωή οδηγών και συνεπιβατών.

Θετικά Αποτελέσματα στο Ηράκλειο – 98% Χρήση Κράνους

Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής της εκπομπής Γιάννης Λιονάκης παρουσίασε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία για την πόλη του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε, η χρήση κράνους στους αναβάτες δικύκλων έχει φτάσει το 98%, αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της Τροχαίας Ηρακλείου τα τελευταία πέντε χρόνια. Εξίσου σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στη χρήση ζώνης ασφαλείας εντός των οχημάτων.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Γιάννης Λιονάκης, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η εξάπλωση αυτής της κουλτούρας και στην ύπαιθρο του Νομού Ηρακλείου.

Εντυπωσιακή Μείωση των Τροχαίων Θανάτων στο Ηράκλειο

Τα αποτελέσματα είναι εμφανή και μετρήσιμα: εκεί όπου παλαιότερα καταγράφονταν περίπου οκτώ θάνατοι ετησίως μόνο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, την τελευταία πενταετία έχει σημειωθεί μόλις ένας θάνατος από τροχαίο δυστύχημα.

Επιπλέον, η φετινή χρονιά καταγράφει αισθητά καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την περσινή τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε όλη την Κρήτη. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο δείκτης θανατηφόρων τροχαίων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων μειώθηκε από 85 (το 2024) σε μόλις 20 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Κρήτης, σημειώθηκε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 108% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια, με αιχμή του δόρατος την καθολική χρήση μέσων παθητικής ασφάλειας και την υιοθέτηση ενός νέου πολιτισμού συμπεριφοράς στο δρόμο, φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Το ζητούμενο τώρα είναι η διατήρηση της ανοδικής πορείας και η διεύρυνση της εφαρμογής του νέου Κ.Ο.Κ. σε κάθε γωνιά σε όλη την Κρήτη.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη:

